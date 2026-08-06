2013 ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା: ପୂର୍ବତନ ତେହେଲକା ସଂପାଦକ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ
2021 ମସିହାରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ତରୁ୍ଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ଗୋଆ ସରକାର ଏହି ରାୟକୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ । ଆଜି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ।
Published : August 6, 2026 at 1:16 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 1:39 PM IST
ପାଣାଜୀ: ୨୦୧୩ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ତେହଲକାର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଆ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ତରୁଣଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଗୋଆ ବେଞ୍ଚର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ନୀଲା ଗୋଖଲେ ଏବଂ ଅମିତ ଜାମସାନ୍ଦେକରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ।
ତରୁଣ ତେଜପାଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ସଂହିତା (IPC) ର ଧାରା ୩୭୬ (୨)(ଏଫ୍) (ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା), ୩୫୪ (ଏ) (ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା) ଏବଂ ୩୫୪ (ବି) (ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା) ଅନୁଯାୟୀ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଧାରା ୩୭୬ ଅନୁଯାୟୀ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ନେଇ ସର୍ବାଧିକ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ । ତେଜପାଲଙ୍କ ଓକିଲ ଆବାଦ ପୋଣ୍ଡା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଆ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା "ନା ମାନେ ନା" ର ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ତେଜପାଲ ନିଜକୁ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ଏବଂ ଦୁଇ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପିତା ଦାବି କରି କୋମଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ଗୋଆ ସରକାର ଏହି ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ।
2013 ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା
2013 ନଭେମ୍ବର 7 ଓ 8ରେ ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଥିଙ୍କଫେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଏକ ହୋଟେଲ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତେଜପାଲ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କନିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 2013ରେ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଆ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମେ 2014ରୁ ତରୁଣ ତେଜପାଲ ଜାମିନ ପାଇଥିଲେ । ଫେବୃଆରୀ 2014ରେ ଗୋଆ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ 2846 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସି ଧାରା 342, 354, 354-କ, 376(2), 376(2)(କ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 2013 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କ ଶୁଣାଣୀ ସ୍ଥଗିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 2013 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତରୁଣ ତେଜପାଲ ଦୋଷମୁକ୍ତ