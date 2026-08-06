ETV Bharat / bharat

୨୦୧୩ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ତରୁଣ ତେଜପାଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ; ୧୦ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ

ଗୋଆ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ରାୟକୁ ଖାରଜ କଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ; ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ୧୦.୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ରାଶି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ସେପଟେ ରାୟ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ତେଜପାଲ କହିଛନ୍ତି।

TARUN TEJPAL 2013 RAPE CASE
ଗୋଆ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ରାୟକୁ ଖାରଜ କଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ; ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ୧୦.୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ରାଶି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ସେପଟେ ରାୟ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ତେଜପାଲ କହିଛନ୍ତି। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 6:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାଣାଜି: ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ମାମଲାରେ ତେହଲକାର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଗୋଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୁରୁବାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଗୋଆ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ୨୦୨୧ରେ ଦେଇଥିବା ଖଲାସ ରାୟକୁ ଖାରଜ କରି ତେଜପାଲଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବିଚାରପତି ନୀଲା ଗୋଖଲେ ଓ ଅମିତ ଜାମସାଣ୍ଡେକରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରଥମେ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ଚାରି ସପ୍ତାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ ୧୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ତେଜପାଲ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି, "ଉଭୟ ପକ୍ଷ (ପୀଡ଼ିତା ଓ ତେଜପାଲ) ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି।"

ଅଦାଲତ ତେଜପାଲଙ୍କ ଉପରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ୨୧ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୋରିମାନା ରାଶି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

  • ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର : ତରୁଣ ତେଜପାଲ

ଦଣ୍ଡ କମାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ତେଜପାଲ ନିଜକୁ "ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର" ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହ ସେ ଦୁଇ ଝିଅର ବାପା ବୋଲି ଅଦାଲତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୋଆ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେତା କହିଥିଲେ ଯେ, "ନା ମାନେ ନା" ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟର ଖଲାସ ରାୟକୁ ରଦ୍ଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ (ତେଜପାଲ) ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।"

ହାଇକୋର୍ଟ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧିର ଧାରା ୩୭୬(୨)(ଏଫ୍) (ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା କ୍ଷମତାର ପଦରେ ଥାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ), ଧାରା ୩୫୪(ଏ) (ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ) ଓ ଧାରା ୩୫୪(ବି) (ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ) ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଧାରା ୩୭୬(୨)(ଏଫ୍) ଅନୁଯାୟୀ ୧୦ ବର୍ଷର କଠୋର କାରାଦଣ୍ଡ, ଧାରା ୩୫୪(ଏ) ଅନୁଯାୟୀ ୧ ବର୍ଷ ଏବଂ ଧାରା ୩୫୪(ବି) ଅନୁଯାୟୀ ୩ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଏକକାଳୀନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି।

ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ତେଜପାଲ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ମୋର ବୟସ ୬୨ ବର୍ଷ। ମୁଁ ଦୁଇ ଝିଅର ବାପା। ମୋର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର। ମୋର ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି।"

ତେଜପାଲଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ଆବାଦ ପୋଣ୍ଡା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହ ରାୟ ଓ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଅତିକମରେ ୧୦ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିହେବ। ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତେଜପାଲ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଏହି ରାୟ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବୁ। ଆମ ମତରେ ଏହି ରାୟ ଭୁଲ।"

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେତା କହିଥିଲେ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତେଜପାଲଙ୍କ "ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଆଚରଣ", ଘଟଣା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପୁଣି ସମାନ ଅପରାଧ କରିବା ଭଳି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭଳି ସର୍ବାଧିକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ। ମେହେତା କହିଥିଲେ, "ଦୋଷୀ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା କେବଳ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦୋଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅନୁତାପ ନାହିଁ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଅପରାଧ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। 'ନା'ର ଅର୍ଥ 'ନା' ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି।" ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ମେହେତା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ଜଣେ ମହିଳା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ପୂର୍ବଧାରଣା ଆଧାରରେ ବିଚାର କରି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୨୧ରେ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିବା ପରେ ଗୋଆ ସରକାର ଏହି ରାୟକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀ ଆବାଦ ପୋଣ୍ଡା କହିଥିଲେ, "ମୁକଦ୍ଦମା ସମୟରୁ ସେ ଜାମିନରେ ଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ବି ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ।"

  • ମାମଲାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି

୨୦୧୩ ମସିହା ନଭେମ୍ବରରେ ଗୋଆରେ ଆୟୋଜିତ ତେହଲକା ଥିଙ୍କଫେଷ୍ଟ ସମୟରେ ତେହଲକାର ତତ୍କାଳୀନ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ତେଜପାଲ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲର ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଦୁଇଥର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

ଅଭିଯୋଗ ଓ ପଦତ୍ୟାଗ: ପୀଡ଼ିତା ଇ-ମେଲ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ତେହଲକା ପରିଚାଳନାକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ପରେ ତରୁଣ ତେଜପାଲ ତେହଲକାର ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।

ମାମଲା ରୁଜୁ: ଗୋଆ ପୁଲିସ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ (Suo Motu) ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରେ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଭିଯୋଗ ଧାରା: ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି (IPC)ର ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।

ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୪ ରେ ଗୋଆ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨୮୪୬ ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।

୨୦୧୪ ମେ ମାସରେ ତରୁଣ ତେଜପାଲ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଅନ୍ତେଷ୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପାଇଥିବା ବେଳ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ନିୟମିତ ଜାମିନ ପାଇଥିଲେ ।

୨୦୨୧ର ରାୟ: ମେ' ୨୦୨୧ରେ ଗୋଆର ଏକ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଥିଲେ।

ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନ: ସେହି ଖଲାସ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଗୋଆ ସରକାର ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଗୋଆ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।

ଶେଷରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟର ଖଲାସ ରାୟକୁ ରଦ୍ଦ କରି ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୦ ବର୍ଷର କଠୋର କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧୦.୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ରାୟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ବୋଲି ତରୁଣ ତେଜପାଲ କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କଟକଣା; ମେଟା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଆପ ସଂଯୋଜକ

TAGGED:

TARUN TEJPAL
BOMBAY HIGH COURT
CONVICTION
ତରୁଣ ତେଜପାଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
TARUN TEJPAL 2013 RAPE CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.