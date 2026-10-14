ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ; ଜୟପୁରରେ କଲା ଜରୁରୀ ଅବତରଣ
ମାଲଭିୟ ନଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଲିସ କମିଶନର ଶିବ ଦୟାଲ କହିଛନ୍ତି, ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସକୁ ବିମାନରେ ବୋମା ଧମକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ନେଇ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ ।
Published : October 14, 2026 at 1:16 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ବିମାନକୁ ମିଳିଲା ବୋମା ଧମକ । ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବାବେଳେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିବାରୁ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି । ବିମାନକୁ ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଏହି ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା । ଫଳରେ ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀ ବଦଳରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ଆ଼ଡକୁ ଗତି ବଦଳାଇ ଥିଲା । ସେଠାରେ ନିରାପଦ ଅବତରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଇଟ AI2030 ବୋଇଂ 787-9 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଜୟପୁର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଏକ ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା ।
An Air India flight AI2030 operating from Frankfurt to Delhi was diverted to Jaipur following a security alert over a suspected hijack threat. The aircraft landed safely at Jaipur International Airport and was moved for security checks. The alert remains under investigation. More details awaited: Sources— ANI (@ANI) October 14, 2026
ମାଲଭିୟ ନଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଲିସ କମିଶନର ଶିବ ଦୟାଲ କହିଛନ୍ତି, ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସକୁ ବିମାନରେ ବୋମା ଧମକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ନେଇ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ । ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟଏକ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିମାନର ପାଇଲଟ ସ୍କ୍ୱାକ କୋ଼ଡ 7500 ଚିପିଥିଲେ । ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ବିମାନ ଭିତରେ କିଛି ବେଆଇନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ ବିମାନ ମୁମ୍ବାଇ ଫ୍ଲାଇଟ ଇନଫର୍ମେସନ ରିଜିଅନ (FIR)ରେ ଥିଲା । ଏହା ପରେ ବିମାନ ଗତି ବଦଳାଇ ଜୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲା ।
ବିମାନରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ତେବେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଖବର ମିଳିନାହିଁ । ଏ ନେଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଧିକାରିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।
କିଛି ଦିନ ତଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଏକ ବିମାନ ଦୁବାଇରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ବିମାନଟିକୁ ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ସହ ପାଇଲଟ ଆକ୍ରମଣ କରି ବିମାନକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସ୍ମତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ବିମାନଟି ନିରାପଦ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସନ୍ଦେହରେ ବ୍ରିଟିଶରୁ ସମସ୍ତ ବୋମାବର୍ଷଣକାରୀ ବିମାନ ହଟାଇଲା ଆମେରିକା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଝି ଆକାଶରେ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ଝଗଡ଼ା': ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଉଥିବା ବିମାନର ସାଉଦି ଆରବରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ