ETV Bharat / bharat

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିଲେ SDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 10 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର

SDRF Fire Force Personnel Missing:ବେତୁପାଲି ହ୍ରଦରେ ଫସି ରହିଥିବା 5 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ SDRF ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 10 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ।

SDRF Fire Force Personnel Missing Boats Capsize In Floodwaters In Telangana's Khammam
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2026 at 7:20 AM IST

|

Updated : November 5, 2026 at 9:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହ୍ରଦରେ ଫସିରହିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ SDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 10 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଖମ୍ମମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବେଥୁପାଲି ହ୍ରଦରେ ଫସି ରହିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବେଥୁପାଲି ହ୍ରଦରେ ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ଥିଲା । ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା 5 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବସାଇବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 3 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ । ପରେ କୋଥାଗୁଡେମ ସ୍ଥିତ SDRF ୟୁନିଟର 6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 4 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗାରେ ବାହାରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଥମେ ଫସି ରହିଥିବା 3 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ଫେରିବା ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ଦୁଇଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ 10 ଜଣ କର୍ମୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ସେପଟେ ଖବର ପାଇଁ SDRF ଟିମ୍‌ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରି ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୌଖୋଜି କରିଥିଲେ । ଖମ୍ମମ୍ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଦିବାକର ଟିଏସ ଏବଂ ବିଧାୟକ ରାଗମାୟୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥୁଲ୍ । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରାଚଳମରୁ ଅଧିକ SDRF କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।

ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣ ଏକାଠି ଥିଲେ ଏବଂ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗୁରୁବାର ଭୋର 2.15 ସମୟରେ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ଭୋର 3ଟା ସମୟରେ ଆଉ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଆଉ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 'ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍' ଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବାକର ଭୋର 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ।

ହ୍ରଦ ମଝିରେ ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ:

ତେବେ, ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଯାଇଥିବା 5 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ ମାଟି ଢିପ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ । ପାଣି ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାକରଲାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରାମନଗରର ଅନିଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନେ ପହଁରି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନିଲ ପହଁରି ଜାଣିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ନଯାଇ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ରାତି 10.30 ସମୟରେ, ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍ (NDRF) ଟିମ୍‌ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲେ ।

ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ

ବେଥୁପାଲି ହ୍ରଦରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ SDRF କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । SDRF କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କନ୍ଧମାଳ ଭୂସ୍ଖଳନ: ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର, ମାଟି ତଳୁ ୨ ନିଖୋଜଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

କନ୍ଧମାଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ; ୩ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ, ନିଖୋଜ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ପତ୍ତା ଏବେ ବି ମିିଳିନି

Last Updated : November 5, 2026 at 9:14 AM IST

TAGGED:

BOATS CAPSIZE IN FLOODWATER
TELANGANA KHAMMAM BOATS CAPSIZE
SDRF FIRE FORCE PERSONNEL MISSING
ଖମ୍ମମ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି
ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.