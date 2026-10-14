ନୀଳ ଡ୍ରମ କେସ; ମିରଟ କୋର୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ସାହିଲ-ମୁସ୍କାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ କୋର୍ଟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଆଜି ରାୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଫାଶି ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଇଛ୍ତି ।
Published : October 14, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 5:45 PM IST
ମିରଟ: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌରଭ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମିରଟ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାହିଲ ଏବଂ ମୁସ୍କାନଙ୍କୁ ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ କୋର୍ଟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା । ଏଥିସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ରାୟ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ଆଜି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ କୋର୍ଟ ମୁସ୍କାନ ଏବଂ ସାହିଲ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ । ଆବେଦନକାରୀ ପକ୍ଷଙ୍କ ଓକିଲ ବିଜୟ ବାହାଦୁର ସିଂହ କହିଥିଲେ, 'ହତ୍ୟାର ପଦ୍ଧିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃଶଂସ ଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟା ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା । ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାହିଲ ସୌରଭଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା । ଏ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଉଚିତ ।' ବିଜୟ ବାହାଦୁର କହିଛନ୍ତି , 'ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ମାମଲାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏହି ମାମଲାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଥିଲେ।'
ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ମୃତ ସୌରଭଙ୍କ ମା ରେଣୁ ଓ ଭାଇ ବବୁଲ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଜିଲ୍ଲା ଜଜ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ କୋର୍ଟ ସୌରଭ ରାଜପୁତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁସ୍କାନ ରେସ୍ତୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସାହିଲ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏପରି ଅପରାଧ ସମାଜ ଉପରେ ଗଭୀର ତଥା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ।
କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅପରାଧ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସଜା ମିଳିବା ଦରକାର ଯାହା ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ପ୍ରାୟ 13ରୁ 16 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ 126ଟି ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ସରକାରୀ ଓକିଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 22 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟ ଉଭୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମିରଟର ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା । ମୁସ୍କାନ ରସ୍ତୋଗୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସାହିଲ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ସୌରଭଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନୀଳ ଡ୍ରମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସିମେଣ୍ଟ ପଲସ୍ତରା କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଉଭୟେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଇଥିଲେ ।
ମୁସ୍କାନ ଓ ମୃତ ସୌରଭ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସୌରଭ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ । ପରେ ସାହିଲଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ ମୁସ୍କାନ । ସାହିଲ ନିଶା ଖାଉଥିଲେ । ଉଭୟ ମିଶି ସୌରଭଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜେଲରେ ଗର୍ଭବତୀ ମୁସ୍କାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା, ପରିବାର କଲେ DNA ଟେଷ୍ଟ ଦାବି