ETV Bharat / bharat

ମଝି ଆକାଶରେ ଫେଲ୍ ହେଲା ସ୍ପାଇସ ଜେଟର ଇଞ୍ଜନ, ଉଡାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ କଲା ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

ଏକ ସ୍ପାଇସ ଜେଟ ଲେହ ଯାଉଥିବାବେଳେ ମଝି ଆକାଶରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକତ୍ରୁଟି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା । ଉ଼ଡାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏପରି ସୂଚନା ମିଳିବାରୁ ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ।

spicejet flight returns to delhi
ମଝି ଆକାଶରେ ଫେଲ୍ ହେଲା ସ୍ପାଇସ ଜେଟର ଇଞ୍ଜନ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 24, 2026 at 11:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରୁ 150 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଏକ ସ୍ପାଇସ ଜେଟ ଲେହ ଯାଉଥିବାବେଳେ ମଝି ଆକାଶରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା । ଉ଼ଡାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏପରି ସୂଚନା ମିଳିବାରୁ ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଏକ ବ଼ଡ ଧରଣର ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି ।

TAGGED:

EMERGENCY LANDING
SPICEJET 121 EMERGENCY LANDING
ସ୍ପାଇସ ଜେଟ
SPICEJET 121
SPICE JET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.