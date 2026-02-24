ମଝି ଆକାଶରେ ଫେଲ୍ ହେଲା ସ୍ପାଇସ ଜେଟର ଇଞ୍ଜନ, ଉଡାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ କଲା ଜରୁରୀ ଅବତରଣ
ଏକ ସ୍ପାଇସ ଜେଟ ଲେହ ଯାଉଥିବାବେଳେ ମଝି ଆକାଶରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକତ୍ରୁଟି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା । ଉ଼ଡାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏପରି ସୂଚନା ମିଳିବାରୁ ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ।
ମଝି ଆକାଶରେ ଫେଲ୍ ହେଲା ସ୍ପାଇସ ଜେଟର ଇଞ୍ଜନ (Etv Bharat)
Published : February 24, 2026 at 11:53 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରୁ 150 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଏକ ସ୍ପାଇସ ଜେଟ ଲେହ ଯାଉଥିବାବେଳେ ମଝି ଆକାଶରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା । ଉ଼ଡାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏପରି ସୂଚନା ମିଳିବାରୁ ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଏକ ବ଼ଡ ଧରଣର ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି ।