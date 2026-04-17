ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବିନୟ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ସମେତ ୧୬ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବିନୟ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ସମେତ ୧୬ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Published : April 17, 2026 at 5:33 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଧାରୱାଡ଼ର ବିଜେପି ନେତା ଯୋଗୀଶ ଗୌଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବିନୟ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ସମେତ ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୭ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମାମଲାର ଦୀର୍ଘ ଶୁଣାଣି କରିଥିବା ବିଚାରପତି ସନ୍ତୋଷ ଗଜାନନ ଭଟ୍ଟ ଆଜି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଇପିସିର ଧାରା 302 (ହତ୍ୟା) ଅନୁଯାୟୀ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଧାରା 120(B) (ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର) ଅନୁଯାୟୀ 7 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ଏକକାଳୀନ ଚାଲିବ । ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପରେ ବିଚାର କରି କୋର୍ଟ ବୁଧବାର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 'ଦୋଷୀ' ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ମାମଲାର କାଳକ୍ରମ:
- ଜୁନ୍ ୧୫, ୨୦୧୬ରେ ଯୋଗୀଶ ଗୌଡାଙ୍କୁ ଧାରୱାଡ଼ ଉପନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ଜିମ୍ରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ସକାଳେ ସେ ଜିମ୍ରେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅପରାଧ ଘଟିଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଧାରୱାଡ଼ ଉପନଗର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବେ କରାଯାଉନାହିଁ ।
- ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଉପନଗରୀୟ ପୋଲିସ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ବିନୟ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ପୃଥକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ବି.ଏସ. ୟେଦିୟୁରପ୍ପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ, ମାମଲାକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସିବିଆଇ ୫ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୦ରେ ବିନୟ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
- ସିବିଆଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇପିସିର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର ଧାରା ୨୫ ସହିତ ୩, ୫, ୮, ୨୯ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନର ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ୧୩(୧)(ଘ) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ।
- ପରେ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୧ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିନୟ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କୁ ଧାରୱାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲା ।
- ବିନୟ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ୨୦୨୩ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପଡ଼ୋଶୀ ବେଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଟୁରରେ ପ୍ରଚାର କରି ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମାମଲାଟି ଅନେକ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।
- ୭ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିନୟ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ଜାମିନକୁ ଖାରଜ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଚାର ସମୟରେ ସେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ।
- ଜାମିନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ବାତିଲ କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିନୟ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
- ପରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଥିବା ବିନୟ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ । ସେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ୨୭ରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ