ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଫୁଟିବ ପଦ୍ମ, ଜିତିବ ବିଜେପି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରଗରମ ରାଜନୀତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜେପି ଜିତିବା ନେଇ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 11, 2026 at 2:39 PM IST
କୋଲକାତା: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସରଗରମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଇଦାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା । ଟିଏମସିଠୁ ନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନ ସଜାଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଇଷ୍ଟ ମେଦିନାପୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜେପି ଜିତିବା ନେଇ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
आज पश्चिम बंगाल के मयना में आयोजित ‘परिवर्तन संकल्प सभा’ में शामिल हुआ। वहां उमड़ी जनसैलाब की अभूतपूर्व उत्साहपूर्ण उपस्थिति साफ संकेत दे रही है कि बंगाल की जनता अब झूठे वादों, अन्याय और भ्रष्टाचार के शासन से मुक्ति चाहती है। जो बंगाल कभी उद्योग, संस्कृति और विचारधारा के क्षेत्र… pic.twitter.com/EWSkZcbgXP— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) March 10, 2026
ବିଜେପିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା:
‘ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ, ଆମେ ଚାହୁଁ ବିଜେପି ସରକାର’ ଏପରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଥିଲା ଏହାର ଶେଷଦିନ । ତେବେ ଇଷ୍ଟ ମେଦିନାପୁର ଜିଲ୍ଲା ହରିଦାସପୁରର ତାମଲୁକରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏଥିସହ ବିଜେପି ନେତା ଜେପିଏସ ରାଠୋରେ, କାନ୍ଥିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶିଶିର ଅଧିକାରୀ, ତାମଲୁକର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଦିପେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଟିଏମସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୋହନ:
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୋଭଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(TMC)କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ସରକାର ଟଙ୍କା ଚୋରି ପାଇଁ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି । ଚାକିରି ନାହିଁ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଉଛି । ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ।
ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ହାରିଥିଲେ ମମତା, ସବୁ ଆସନରେ ଜିତିବ ବିଜେପି:
ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାଁ ନନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ହେବେ । ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ ।’
ଏହି ଅବସରରେ ଶିଶିର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ହରାଇଥିଲି । ମେଦିନାପୁରରେ ସେ କେତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବୁ । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ହରାଇଥିଲୁ । ସେ(ମମତା) ଇଷ୍ଟ ମେଦିନାପୁର ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ, ନନ୍ଦିଗ୍ରାମକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଏପରିକି କାନ୍ଥିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତିନି । ମେଦିନାପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବୁ ।’
ଶିଶିରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଟିଏମସି ନେତା:
ସେପଟେ ଶିଶିରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ପରେ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଟିଏମସି ନେତା ସୁପ୍ରକାଶ ଗିରି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶିଶିରବାବୁଙ୍କୁ ବୟସ ହେଲାଣି । ସେ ରାଜନୀତିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ମନେ ରହୁନି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ।’