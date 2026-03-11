ETV Bharat / bharat

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଫୁଟିବ ପଦ୍ମ, ଜିତିବ ବିଜେପି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରଗରମ ରାଜନୀତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜେପି ଜିତିବା ନେଇ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 11, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
କୋଲକାତା: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସରଗରମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଇଦାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା । ଟିଏମସିଠୁ ନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନ ସଜାଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଇଷ୍ଟ ମେଦିନାପୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜେପି ଜିତିବା ନେଇ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

ବିଜେପିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା:

‘ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ, ଆମେ ଚାହୁଁ ବିଜେପି ସରକାର’ ଏପରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଥିଲା ଏହାର ଶେଷଦିନ । ତେବେ ଇଷ୍ଟ ମେଦିନାପୁର ଜିଲ୍ଲା ହରିଦାସପୁରର ତାମଲୁକରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏଥିସହ ବିଜେପି ନେତା ଜେପିଏସ ରାଠୋରେ, କାନ୍ଥିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶିଶିର ଅଧିକାରୀ, ତାମଲୁକର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଦିପେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ଟିଏମସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୋହନ:

ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୋଭଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(TMC)କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ସରକାର ଟଙ୍କା ଚୋରି ପାଇଁ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍‌ ଚଳାଉଛନ୍ତି । ଚାକିରି ନାହିଁ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଉଛି । ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ।

ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ହାରିଥିଲେ ମମତା, ସବୁ ଆସନରେ ଜିତିବ ବିଜେପି:

ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାଁ ନନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ହେବେ । ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ ।’

ଏହି ଅବସରରେ ଶିଶିର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ହରାଇଥିଲି । ମେଦିନାପୁରରେ ସେ କେତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବୁ । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ହରାଇଥିଲୁ । ସେ(ମମତା) ଇଷ୍ଟ ମେଦିନାପୁର ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ, ନନ୍ଦିଗ୍ରାମକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଏପରିକି କାନ୍ଥିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତିନି । ମେଦିନାପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବୁ ।’

ଶିଶିରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଟିଏମସି ନେତା:

ସେପଟେ ଶିଶିରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ପରେ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଟିଏମସି ନେତା ସୁପ୍ରକାଶ ଗିରି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶିଶିରବାବୁଙ୍କୁ ବୟସ ହେଲାଣି । ସେ ରାଜନୀତିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ମନେ ରହୁନି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲ୍‌ କଥା କହୁଛନ୍ତି ।’

