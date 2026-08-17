ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା; ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ସଂଯୋଜକ ଦାୟିତ୍ୱ
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟୀର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟିମ । 13 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।
Published : August 17, 2026 at 6:03 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା । ୧୩ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ବ । ୧୬ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ତେବେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା । ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ସଂଯୋଯକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ବ ।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟୀର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ର ସମସ୍ତ ନବନିଯୁକ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପୁନଃ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ସଂଯୋଜକ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।… pic.twitter.com/amYHBtLW2U— Manmohan Samal (@SamalManmohan7) August 17, 2026
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ସୋମବାର ଦିନ ଦଳର ନୂତନ ଜାତୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ତାଙ୍କ ଟିମରେ ବସୁନ୍ଧରା ରାଜେ ସିନ୍ଧିଆ, ତିରଥ ସିଂହ ରାୱତ, ରାମ ମାଧବ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦାର ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ବାଦଲ ଏବଂ ରେଖା ବର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଦଳର ଜାତୀୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବିଏଲ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ନବୀନ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଟିମରେ ବିନୋଦ ତାୱଡେ, ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦେବଙ୍କ ସମେତ ଆଠ ଜଣ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଦଳ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ହେମାଙ୍ଗ ଯୋଶୀ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ରୂପ କୁମାରୀ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ବଂଶୀଲାଲ ଗୁର୍ଜର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
Congratulations to the newly appointed National Office Bearers of the BJP and those who have been given various responsibilities in the Party. This newly appointed team brings together organisational experience, energy and grassroots connect. I am confident they will give their…— Narendra Modi (@narendramodi) August 17, 2026
ବିଜେପିର ନୂତନ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଛଅ ଜଣ ମହିଳା ଜାତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏପଟେ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦୀପକ ମହସ୍କେ ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଟିମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, "ନବନିଯୁକ୍ତ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଏହି ନୂତନ ଦଳ ସାଂଗଠନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଯୋଗର ମିଶ୍ରଣ । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଜନସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ । ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ।"
ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ତାଲିକା-
ବିଏଲ. ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ) ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଟିମରେ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦେବ, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ସତୀଶ ପୁନିଆ, ସୁନିଲ ବଂଶଲ, ସଞ୍ଜୟ ଭାଟିଆ, ବିନୋଦ ତାୱଡେ, ହରିଶ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।
ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ) ନେତା ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ, ଅନିଲ ଆଣ୍ଟୋନି ଏବଂ ରୋହନ ଗୁପ୍ତା ସମେତ 16 ଜଣ ସଚିବଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନବଗଠିତ ଜାତୀୟ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଦରଣୀୟ ପଦାଧିକାରୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା , ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯୁବ ଉର୍ଜାର ଏହି ସମନ୍ୱୟ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରନିର୍ମାଣ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଗତିଶୀଳ କରିବ।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 17, 2026
ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ… https://t.co/XtECrE08aC
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମନମୋହନ-
ନବନିଯୁକ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ମୋଦିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରେରଣାରେ ଟିମ ସଂଗଠନକୁ ନୂତନ ଗତି ଦେବ । ଟିମର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିଷ୍ଠାବାନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବ ସଂଗଠନକୁ ମଜଭୁତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ।
Heartiest congratulations and best wishes to all the newly appointed office bearers of the Bharatiya Janata Party’s National Team.— Nitin Nabin (@NitinNabin) August 17, 2026
With a blend of experience and energy, this team will give new momentum to the organisation under the guidance of Hon’ble Prime Minister Shri… pic.twitter.com/JaNKozwo4H
ନୂଆ ଟିମ୍ 'ବିକଶିତ ଭାରତ’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇବ-
ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନବଗଠିତ ଜାତୀୟ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଦରଣୀୟ ପଦାଧିକାରୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା , ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯୁବ ଉର୍ଜାର ଏହି ସମନ୍ୱୟ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରନିର୍ମାଣ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଗତିଶୀଳ କରିବ । ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ଜୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏହି ଟିମ୍ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ’ ସଂକଳ୍ପ ସହ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହି ଜାତୀୟ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା (ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି) ଏବଂ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର (ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ କୋଅର୍ଡିନେଟର)ଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସଫଳ ଓ ଯଶସ୍ୱୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ।"
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ-‘ତୁମେ ଭାରତର ଅତୀତ’: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ