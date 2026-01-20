ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ: ବାଜପେୟୀଙ୍କଠୁ ନୀତିନ ନବୀନ, କିଏ କେବେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ କମାଣ ?
ବିଜେପି ଗଠନ ହେବାର ଏ ମଧ୍ୟରେ 45 ବର୍ଷ ବିତିଛି । 12 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପାଇଛି ଦଳ । ପ୍ରଥମେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନେଇଥିଲେ ଦାୟିତ୍ବ ।
Published : January 20, 2026 at 3:01 PM IST|
Updated : January 20, 2026 at 3:17 PM IST
BJP National President ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ ବିଜେପିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୀତିନ ନବୀନ ଯୁଗ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନର 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖିଛି ଦଳ । ଦ୍ବାଦଶ ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ନୀତିନ ନବୀନ । ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବିଜେପିର ସଭାପତି ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଦଳ ଗଠନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଏ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ । ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...
1.ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ:
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ନେତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାଁ ଆସେ । 1980 ମସିହାରେ 55 ବର୍ଷୀୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1980ରୁ 1986 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
2.ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ
ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ନାଁ ଆସେ । ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ 58 ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1986ରୁ 1991 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
3.ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ
ତୃତୀୟ ତମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ସେ 57 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1991ରୁ 1993 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
4.ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ
ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବି ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ନାଁ ଆସେ । 65 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ଆଡଭାନୀ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1993ରୁ 1998 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
5.କୁଶାଭାଉ ଠାକରେ
କୁଶାଭାଉ ଠାକରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1998ରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
6.ବଙ୍ଗାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ:
ବଙ୍ଗାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 61 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2000ରୁ 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
7.ଜନା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି:
ଜନା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2001ରୁ 2002 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
8.ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ:
ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ 53 ବର୍ଷରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2002ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
9.ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ
ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଦଳର ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ବାସ ରହିଥିଲା । ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ମଙ୍ଗୁଆଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଦଳ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2004ରୁ 2005 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
10.ରାଜନାଥ ସିଂହ:
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2005ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
11.ନୀତିନ ଗଡକରୀ:
କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2009ରୁ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
12.ରାଜନାଥ ସିଂହ:
ନୀତିନଙ୍କ ପରେ ରାଜନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଭରସା କରିଥିଲା ଦଳ । 61 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ରାଜନାଥ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2013ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
13.ଅମିତ ଶାହ:
ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ ତଥା ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2014ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
14.ଜେପି ନଡ୍ଡା:
ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ବା ଜେପି ନଡ୍ଡା 59 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2020ରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
15.ନୀତିନ ନବୀନ:
ତେବେ ନୀତିନ ନବୀନ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆଜିଠୁ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜେପିର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ।