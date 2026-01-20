ETV Bharat / bharat

ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ: ବାଜପେୟୀଙ୍କଠୁ ନୀତିନ ନବୀନ, କିଏ କେବେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ କମାଣ ?

ବିଜେପି ଗଠନ ହେବାର ଏ ମଧ୍ୟରେ 45 ବର୍ଷ ବିତିଛି । 12 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପାଇଛି ଦଳ । ପ୍ରଥମେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନେଇଥିଲେ ଦାୟିତ୍ବ ।

BJP National President
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 20, 2026 at 3:01 PM IST

|

Updated : January 20, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BJP National President ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ ବିଜେପିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୀତିନ ନବୀନ ଯୁଗ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନର 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖିଛି ଦଳ । ଦ୍ବାଦଶ ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ନୀତିନ ନବୀନ । ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବିଜେପିର ସଭାପତି ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଦଳ ଗଠନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଏ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ । ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...

BJP National President
ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ (IANS)

1.ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ:

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ନେତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାଁ ଆସେ । 1980 ମସିହାରେ 55 ବର୍ଷୀୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1980ରୁ 1986 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

BJP National President
ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ (ETV Bharat)

2.ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ

ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ନାଁ ଆସେ । ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ 58 ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1986ରୁ 1991 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

BJP National President
ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ (IANS)

3.ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ

ତୃତୀୟ ତମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ସେ 57 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1991ରୁ 1993 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

BJP National President
ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ (ETV Bharat)

4.ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ

ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବି ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ନାଁ ଆସେ । 65 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ଆଡଭାନୀ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1993ରୁ 1998 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

BJP National President
କୁଶାଭାଉ ଠାକରେ (Getty)

5.କୁଶାଭାଉ ଠାକରେ

କୁଶାଭାଉ ଠାକରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1998ରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

BJP National President
ବଙ୍ଗାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ (Getty)

6.ବଙ୍ଗାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ:

ବଙ୍ଗାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 61 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2000ରୁ 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

BJP National President
ଜନା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି (Getty)

7.ଜନା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି:

ଜନା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2001ରୁ 2002 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

BJP National President
ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ (ETV Bharat)

8.ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ:

ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ 53 ବର୍ଷରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2002ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

9.ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ

ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଦଳର ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ବାସ ରହିଥିଲା । ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ମଙ୍ଗୁଆଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଦଳ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2004ରୁ 2005 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

10.ରାଜନାଥ ସିଂହ:

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2005ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

BJP National President
ନୀତିନ ଗଡକରୀ (ANI)

11.ନୀତିନ ଗଡକରୀ:

କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2009ରୁ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

12.ରାଜନାଥ ସିଂହ:

ନୀତିନଙ୍କ ପରେ ରାଜନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଭରସା କରିଥିଲା ଦଳ । 61 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ରାଜନାଥ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2013ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

13.ଅମିତ ଶାହ:

ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ ତଥା ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2014ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

BJP National President
ଜେପି ନଡ୍ଡା (ETV Bharat)

14.ଜେପି ନଡ୍ଡା:

ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ବା ଜେପି ନଡ୍ଡା 59 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2020ରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

BJP National President
ନୀତିନ ନବୀନ (ETV Bharat)

15.ନୀତିନ ନବୀନ:

ତେବେ ନୀତିନ ନବୀନ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆଜିଠୁ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜେପିର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ।

BJP National President
ନୀତିନ ନବୀନ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିଜେପିରେ ନୀତିନ ନବୀନ ଯୁଗ: ମୋଦି କହିଲେ ' ସେ ମୋ ବସ୍, ମୁଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା'

ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି BJP କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ

Last Updated : January 20, 2026 at 3:17 PM IST

TAGGED:

ATAL BIHARI VAJPAYEE
NITIN NABIN
BHARATIYA JANATA PARTY
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
BJP NATIONAL PRESIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.