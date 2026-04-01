ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ: କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ

ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି, "ନେହେରୁଜୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚମାନର ରାଜନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ରହିବେ ।"

A file photo of BJP MP Nishikant Dubey. (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 1, 2026 at 3:17 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ, ଶେଷରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନେହେରୁଜୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚମାନର ରାଜନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ରହିବେ ।"

ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ବୁଧବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ବୋଲି ଭୁଲ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।

"ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ନେହେରୁ-ଗାନ୍ଧି ପରିବାରର ଶୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଏକ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ବିଶେଷକରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ," ସେ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

"ପ୍ରଥମେ, ଏହି ବିବୃତ୍ତି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ନେହେରୁଜୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୋଲି ଭୁଲ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ବିଜୁ ବାବୁ ସର୍ବଦା ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ରହିବେ । ଯଦି ମୋର ବିବୃତ୍ତି କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ତେବେ ମୁଁ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି," ବୋଲି ଦୁବେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ତାରିଖରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଗୋଡ୍ଡା ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ଚୀନ୍ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା (ସିଆଇଏ) ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ରେ ଥିଲେ, ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି "ଅପମାନ"କୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା, ​​ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ ।

"ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜନସଂଘ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା । ସେଦିନ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି (ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦) ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ନେହେରୁ-ଗାନ୍ଧି ପରିବାର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ନିରନ୍ତର ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି," ବୋଲି ଦୁବେ ସୋମବାର ସଂସଦ ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ।

ତଥାପି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ସମ୍ମାନର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲା । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ, ବିଜେଡି ଦୁବେଙ୍କଠାରୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲା ।

ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁବେଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପିତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ "ମାନସିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା" ଆବଶ୍ୟକ । "ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଦୁବେ ଯେଉଁ ଆପତ୍ତିଜନକ କଥା କହିଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନେହେରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ (ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ) ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରଖିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।"

"ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି, ପ୍ରାୟ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସର । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ଯେ, ବିଜୁ ବାବୁ ଚୀନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ କେତେ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଦୁବେ ସାଂସଦଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନସିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ," ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୱାକଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ଶନିବାର, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅସମ୍ମାନଜନକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁବେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଇଟି ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।

ରାଜ୍ୟ ସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ ପତ୍ରରେ, ପାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ, "ବିରୋଧରେ ଏବଂ ନୀତିଗତ ଭାବେ, ମୁଁ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଇଟି ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି । ମୁଁ ଭଲ ବିବେକରେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅସମ୍ମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେପରି ସେ ଆଜି ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

