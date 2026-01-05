ଭାଜପା ନେତା ସୋମ ସଙ୍ଗୀତଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ମିଳିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ
ଏକ ବାଂଲାଦେଶୀ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ କଲ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମେସେଜରେ ସଙ୍ଗୀତ ସୋମଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହତ୍ୟା ଧମକ । ତେବେ ସେ ଏପରି ଧମକକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋମ ।
Published : January 5, 2026 at 5:28 PM IST
ମିରଟ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ସୋମଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହତ୍ୟା ଧମକ । ଆଇପିଏଲରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କର କେକେଆର (Kolkata Knight Riders) ଟିମ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ । ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଧମକ ମିଳିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
ସୋମ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ବାଂଲାଦେଶୀ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ କଲ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମେସେଜରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିଲା । ଏ ନେଇ ସେ ସର୍ଧନା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ଏପରି ଧମକକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋମ । ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ ସୋମ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିବା କଲକୁ ରିସିଭ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତଗତ ସହାୟକ ଗୋଟିଏ କଲର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ କଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ ଜୋରରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ।
ସୋମ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । କଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ମୋତେ ଏବଂ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଚାନେଲକୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ତଥା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଚାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ସୋମ କହିଥିଲେ, ‘ଫୋନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ-ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ, ଆମେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଖାଲି ବସିଛୁ ? ଆମେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ । ଆମେ ତୁମକୁ ଉଡାଇ ଦେବୁ । ’
ବାଂଲା ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା ଧମକ
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ କହିଛନ୍ତି, କଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଭଦ୍ରତା କରିଥିଲେ । ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରା ଯାଇଥିଲା । ଏହା ବାଂଲାଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।
ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ଧନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମେସେଜର ସ୍କ୍ରିନସଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମର୍ଯ୍ୟଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସୋମ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ କଲ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ହଲଦାନୀରେ ଥିଲେ । ତେବେ ସେ ଏପରି ଧମକରେ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସରଧନା ସର୍କଲ ଅଫିସର ଆଶୁତୋଷ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ସୋମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛୁ । ଏ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଯେଉଁ ନମ୍ବରରୁ କଲ ଆସିଛି ପୋଲିସ ତାହାକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।
ଧମକ ଦେବା ପଛର କାରଣ
ସରଧନା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ଅଭିନେତା ତଥା କେକେଆରର ଅଂଶୀଦାର ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସୋମ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ଗଦ୍ଦାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି । ଆଉ ଏପଟେ ଶାହରୁଖ ତାଙ୍କ ଟିମରେ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବିରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେକେଆରରୁ ବାହାର କରି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ TMC ନେତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ବିଜେପିର ଚାର୍ଗେଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ୍ତ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ, ପଛରେ ପଡିଲା ଚୀନ