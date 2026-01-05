ETV Bharat / bharat

ଭାଜପା ନେତା ସୋମ ସଙ୍ଗୀତଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ମିଳିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ

ଏକ ବାଂଲାଦେଶୀ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ କଲ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମେସେଜରେ ସଙ୍ଗୀତ ସୋମଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହତ୍ୟା ଧମକ । ତେବେ ସେ ଏପରି ଧମକକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ  ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋମ ।

BJP Leader Sangeet Som Receives 'Death Threats' After Opposing Bangladeshi Player In IPL Team
ବିଜେପି ନେତା ସଙ୍ଗୀତ ସୋମଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ହତ୍ୟା ଧମକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 5, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମିରଟ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ସୋମଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହତ୍ୟା ଧମକ । ଆଇପିଏଲରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କର କେକେଆର (Kolkata Knight Riders) ଟିମ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ । ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଧମକ ମିଳିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।

ସୋମ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ବାଂଲାଦେଶୀ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ କଲ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମେସେଜରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିଲା । ଏ ନେଇ ସେ ସର୍ଧନା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ଏପରି ଧମକକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋମ । ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ ସୋମ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିବା କଲକୁ ରିସିଭ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତଗତ ସହାୟକ ଗୋଟିଏ କଲର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ କଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ ଜୋରରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ।

ସୋମ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । କଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ମୋତେ ଏବଂ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଚାନେଲକୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ତଥା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଚାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ସୋମ କହିଥିଲେ, ‘ଫୋନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ-ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ, ଆମେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଖାଲି ବସିଛୁ ? ଆମେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ । ଆମେ ତୁମକୁ ଉଡାଇ ଦେବୁ । ’

a
a (a)

ବାଂଲା ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା ଧମକ

ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ କହିଛନ୍ତି, କଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଭଦ୍ରତା କରିଥିଲେ । ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରା ଯାଇଥିଲା । ଏହା ବାଂଲାଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।

ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ଧନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମେସେଜର ସ୍କ୍ରିନସଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମର୍ଯ୍ୟଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସୋମ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ କଲ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ହଲଦାନୀରେ ଥିଲେ । ତେବେ ସେ ଏପରି ଧମକରେ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସରଧନା ସର୍କଲ ଅଫିସର ଆଶୁତୋଷ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ସୋମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛୁ । ଏ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଯେଉଁ ନମ୍ବରରୁ କଲ ଆସିଛି ପୋଲିସ ତାହାକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।

ଧମକ ଦେବା ପଛର କାରଣ

ସରଧନା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ଅଭିନେତା ତଥା କେକେଆରର ଅଂଶୀଦାର ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସୋମ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ଗଦ୍ଦାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି । ଆଉ ଏପଟେ ଶାହରୁଖ ତାଙ୍କ ଟିମରେ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବିରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେକେଆରରୁ ବାହାର କରି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ TMC ନେତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ବିଜେପିର ଚାର୍ଗେଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ୍ତ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ, ପଛରେ ପଡିଲା ଚୀନ

TAGGED:

DEATH THREATS TO BJP LEADER
SANGEET SOM
SHAH RUKH KHAN
IPL
BJP LEADER SANGEET SOM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.