ETV Bharat / bharat

ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କଲା ବିଜେପି; କହିଲା, ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଜରୁରୀ

A photograph taken during the parliamentary session
ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 12, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ରବିବାର ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ହୁଇପ ଜାରି କରିଛି । ଆସନ୍ତା ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ 18 ତାରିଖ ଯାଏ ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଏହିଦିନ ମାନଙ୍କରେ କେହି ଛୁଟି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।

ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯିବ । ପତ୍ରରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମସ୍ତ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାରରୁ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ 2026 ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଲାଇନର ହୁଇପ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ତିନିଦିନ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

କାହାକୁ ଛୁଟି ମିିଳିବ ନାହିଁ,ସଦନରେ ଉପସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ଏଥିରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି, ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଜରୁରୀ । କାହାକୁ ଛୁଟି ଦିିଆଯିବ ନାହିଁ । ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ହୁଇପକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରିବେ । ସରକାର ଦୁଇଟି ବଡ ବଡ ଆମେଣ୍ଡେମେଣ୍ଟ ଆଣିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । 2023ର ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣକୁ ନୂତନ ଜନଗଣନା ଓ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହ ଯୋଡିଥିଲେ । ହେଲେ ଜନଗଣନାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁ 2011 ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ସହ ଆଗକୁ ନେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ନେଇ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିଛନ୍ତି

ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜ୍ଜୁନ ଖଡଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସରକାରଙ୍କୁ ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣ ବିଲ ଉପରେ ଆଲୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଜଡିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ।

ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି,ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ନେଇ ସରକାର ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିଛନ୍ତି । ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଠିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଚିଠିରେ ଖ଼ଡଗେ ଲେଖିଛନ୍ତି,ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମିଳିଛି।

TAGGED:

SPECIAL PARLIAMENT SESSION
WOMEN RESERVATION AMENDMENT BILL
BJP ISSUES WHIP FOR MPS
BJP ISSUES THREE LINE WHIP
Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.