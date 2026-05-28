୪ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ମଙ୍ଗୁଆଳ, ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲା BJP
ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : May 28, 2026 at 2:10 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2027 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି, ପଞ୍ଜାବ ସମେତ 4ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସଭାପତି:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଚ୍ଚଦେବ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ । ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପଞ୍ଜାବର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ସର୍ଦ୍ଦାର କେୱଲ ସିଂହ ଢିଲୋଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଷେକ ଦେବରୟଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ବିଜେପି ହରିୟାଣା ୟୁନିଟର ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
BJP appoints Harsh Malhotra as the President of the Bharatiya Janata Party, Delhi unit. pic.twitter.com/wJZj5IvcGb— ANI (@ANI) May 28, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି:
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି । ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରା ପରିବହନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଚ୍ଚଦେବ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ସଭାପତି ପଦବୀରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
BJP appoints Kewal Singh Dhillon as the President of the Bharatiya Janata Party, Punjab unit. pic.twitter.com/eagCloYmCJ— ANI (@ANI) May 28, 2026
ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି:
2027ରେ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, କେୱଲ ସିଂହ ଢିଲୋଙ୍କୁ ନୂତନ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । କେୱଲ ସିଂହ ଢିଲୋନ ବର୍ଣ୍ଣାଲାରୁ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ 2022ରେ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ସଙ୍ଗରୁର ଲୋକସଭା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣାଲା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ । ଢିଲୋନ ପଞ୍ଜାବର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ନିକଟତର ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବର୍ଣ୍ଣାଲାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ "ବିକାଶ ପୁରୁଷ" ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି । ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥିବାରୁ, ଦଳ ସୁନୀଲ ଜାଖଡ଼ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଦ୍ଦାର କେୱଲ ସିଂହ ଢିଲୋନଙ୍କୁ ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ।
BJP appoints Dr Archana Gupta as the President of the Bharatiya Janata Party, Haryana unit. pic.twitter.com/1nFqX4LZlx— ANI (@ANI) May 28, 2026
ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୁପ୍ତା ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ
ବିଜେପି ଡକ୍ଟର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି । ସେ ମୋହନ ଲାଲ ବାରୋଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ, ସେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ପାନିପତର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।