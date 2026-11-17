“ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ”: ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜାମିନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ବିଲକିସ୍ ବାନୋ
ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ଦୁଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ; କହିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ, ଶୁଣାଯାଇନି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ।
Published : November 17, 2026 at 6:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୦୨ ଗୁଜରାଟ ଦଙ୍ଗା ସହ ଜଡ଼ିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ବିଲକିସ୍ ବାନୋ। ସୋମବାର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ନ ଶୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ନିଜ ଓକିଲ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଶୋଭା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜାରି ଏକ ବିବୃତିରେ ବିଲକିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବରରୁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୋତେ ଡାକି ନ ଥିବା କିମ୍ବା ମୋ ପକ୍ଷ ନ ଶୁଣି ଏଭଳି ଏକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।”
ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସେହି ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦୁଇ ଦୋଷୀ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ସୋମବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦୁଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍.ଏମ୍. ସୁନ୍ଦ୍ରେଶ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ବି. ଭାରାଲେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିପିନଚନ୍ଦ୍ର କନାଇୟାଲାଲ ଯୋଶୀ ଓରଫ୍ ଲାଲା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ରାମନଲାଲ ମୋଧିୟାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ୧୭ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜେଲ୍ରେ ରହିଥିବା ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ।
୨୦୦୨ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଗୋଧ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା ପରେ ଗୁଜରାଟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିଲକିସ୍ ବାନୋ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ତିନି ବର୍ଷର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ବିଲକିସ୍ ନିଜ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମାତ୍ର ୧୯ ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ, ମୋ ଶିଶୁକନ୍ୟା, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଘର ଏବଂ ମାନବିକତା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ବାରମ୍ବାର, ପ୍ରତିଥର ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି।”
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ନେଇ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ଭୟଭୀତ। ନିଜ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣିଥରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୟଭୀତ। ମୋ ସହ ଏଭଳି ଅପରାଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିପରି ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିଲେ? ମୋତେ କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ? ଅଦାଲତରେ ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ?”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବି। ମୋତେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କରୁଛି। ସେମାନେ ଏଭଳି ଭୟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ମୃତି ସହ ଜୀବନସାରା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମୋର ତିନି ବର୍ଷର ଝିଅ ସାଲେହାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି, ଯିଏ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରଖୁଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ସ୍ମୃତି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରୁଛି। ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବି।”
ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ (IPC)ର ଧାରା ୧୪୩, ୧୪୭, ୧୪୯ ସହ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଧାରା ୩୦୨ ଏବଂ ଧାରା ୩୭୬(୨)(ଇ) ଓ ୩୭୬(୨)(ଜି) ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୭ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରାୟ ଏବଂ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ।
୨୦୨୪ ଜାନୁଆରୀରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ୧୧ ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦଣ୍ଡ ମାଫ୍ (ରିମିସନ୍) ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ରିମିସନ୍ ଆଦେଶ ଜାରି କରିବାର ଅଧିକାର ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କର ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏହି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ୧୧ ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଗୁଜରାଟରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ ଅଦାଲତ ୧୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।