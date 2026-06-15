ETV Bharat / bharat

ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୬ ମୃତ; ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ

ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀଡୁଙ୍ଗରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା; ମୃତକମାନେ ସମସ୍ତେ ହରିୟାଣାର ଫତେହାବାଦ ନିବାସୀ, ଚାଳକଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ, ତଦନ୍ତ ଜାରି।

RAJASTHAN CAR ACCIDENT
ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୬ ମୃତ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 15, 2026 at 4:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବିକାନେର: ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀଡୁଙ୍ଗରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ହେମାସର ଫାଣ୍ଟା ନିକଟରେ ଆଜି(ସୋମବାର) ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ଜଣେ ଶିଶୁଟି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ ଏବଂ ଡମ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଧକ୍କାରେ କାର୍‌ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀଡୁଙ୍ଗରଗଡ଼ ଉପ-ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ୬ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁଟିର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଶବାଗାରରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଗ୍ରାମୀଣ) ବି.ଏଲ୍. ମୀନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତକମାନେ ସମସ୍ତେ ହରିୟାଣାର ଫତେହାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଓମପ୍ରକାଶ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାର କାର୍‌ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୁକାମରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରିବାରର ୬ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ଜଣେ ଶିଶୁ ଅକ୍ଷତ ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଜଣ ମହିଳା, ୧ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୩ ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି।

ବିକାନେର ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ମୃଦୁଳ କଚ୍ଛାୱା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କ ଆଖି ଲାଗି ଯିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ୮ ମୃତ

TAGGED:

BIKANER ROAD ACCIDENT
FAMILY KILLED IN ROAD ACCIDENT
MUKAM DEVOTEES ACCIDENT
ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା
RAJASTHAN CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.