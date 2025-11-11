ବିଜାପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ 6 ନକ୍ସଲ ନିପାତ
ବିଜାପୁରରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂଘର୍ଷ । 6 ମାଓବାଦୀ ମୃତ ଓ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଲା ପୋଲିସ ।
Published : November 11, 2025 at 7:17 PM IST
Bijapur Naxals Encounter, ବିଜାପୁର(ଛତିଶଗଡ଼): ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପୋଲିସ ଓ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ । ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ । ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ । ଏନେଇ ଏସ୍ପି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା । ଅପରେସନରେ 6 ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ।
ବିଜାପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା:
ବିଜାପୁର ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସହିତ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କର ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ 6 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଓ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ସକାଳ 10ଟା ସମୟରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବୀଜାପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଜାପୁର ଏସ୍ପି କହିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଥିଲା । DRG ବିଜାପୁର, DRG ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଏବଂ STFର ମିଳିତ ଦଳ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ 6 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ, ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଅଟୋମାଟିକ୍ ବନ୍ଧୁକ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଏହି ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । 6ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଅଟେ । ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏବେ ନେତୃତ୍ବବିହୀନ, ଦିଗହୀନ ଓ ମନୋବଳହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଅଧିନରେ ଏବେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନ ରହିଛି - ସୁନ୍ଦରରାଜ ପି, IG ବସ୍ତର
ଆହତ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଗିରଫ:
ବିଜାପୁର ଏସ୍ପି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଆହତ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଆହତ ନକ୍ସଲମାନେ ଖସି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ତାରଳାଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଆହତ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଛନ୍ତି ।"
ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି:
ବସ୍ତର ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି, 'ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡ଼ରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଦଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଇଛି । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।' ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ।
ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ନକ୍ସଲ ନ ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି । - ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ବୀଜାପୁର ଏସ୍ପି
ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ:
ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଦିର ସ୍ଥାପନା ପରେ ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି । ଏହି ନକ୍ସଲ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ସୁରକ୍ଷାଦଳର ବଡ଼ ବିଜୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି । ବିଜାପୁର ମୁଖ୍ଯାଳୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ