ବିଜାପୁର ଏନକାଉଣ୍ଟର; ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ମୋଡିଆମି ଭେଲା ସମେତ 12 ନିହତ, 3 ଯବାନ ସହିଦ

ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ

ବିଜାପୁର ଏନକାଉଣ୍ଟର; ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ମୋଡିଆମି ଭେଲା ସମେତ 12 ନିହତ, 3 ଯବାନ ସହିଦ
ବିଜାପୁର ଏନକାଉଣ୍ଟର; ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ମୋଡିଆମି ଭେଲା ସମେତ 12 ନିହତ, 3 ଯବାନ ସହିଦ
ETV Bharat Odisha Team

Published : December 4, 2025 at 7:11 AM IST

Updated : December 4, 2025 at 7:32 AM IST

ବିଜାପୁର(ଛତିଶଗଡ଼): ଦାନ୍ତେୱାଡା ଏବଂ ବିଜାପୁର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଯବାନମାନେ 12 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଃଖର କଥା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ଡିଆରଜି ଯବାନ ମଧ୍ୟ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ବସ୍ତର ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ (ଆଇଜି) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ସୈନିକମାନେ ଅପରେସନରୁ ଫେରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବିଜାପୁର ଏସପି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତିନି ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଆହତ ସୈନିକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି।

ବିଜାପୁର ଏନକାଉଣ୍ଟର; ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ମୋଡିଆମି ଭେଲା ସମେତ 12 ନିହତ, 3 ଯବାନ ସହିଦ

ବିଜାପୁର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 12 ନକ୍ସଲ ନିହତ

ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ। ବିଜାପୁର ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାନରେ ବରିଷ୍ଠ ମାଓ ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ବସ୍ତର ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନକାଉଣ୍ଟର ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବିଜାପୁର ଏସପି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯବାନମାନେ ଅପରେସନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ, ମାଓବାଦୀମାନେ କେତେ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ହାର୍ଡକୋର୍ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସହିଦ ହୋଇଥିବା DRG ଯବାନମାନେ ହେଲେ:

ସହିଦ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ମୋନୁ ଓରଫ ମୋହନ ବାଡ୍ଡି, ସହିଦ କନଷ୍ଟେବଲ ଡୁକାରୁ ଗୋଣ୍ଡେ, ସହିଦ ଯବାନ ରମେଶ ସୋଡି। ଏହାବାଦ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୈନିକ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ASI ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କୋରମ୍ ଓ କନଷ୍ଟେବଲ ସୋମଦେବ ଯାଦବ।

ଡିଭିସିଏମ୍ ମୋଡିଆମି ଭେଲା ନିହତ

ପଶ୍ଚିମ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟର ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବିଜାପୁର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସପି) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଏଲଜିଏ କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର 2ର କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଶୀର୍ଷ ମାଓନେତା ଡିଭିସିଏମ୍ ମୋଡିଆମି ଭେଲା ଏହି ଅପରେସନରେ ନିହତ ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଭେଲାଙ୍କ ଉପରେ ₹8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ଭେଲା ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା।

ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି

ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ, ଭେଲା ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଆମ୍ବୁସ୍, ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ, ଭିଭିଆଇପି କନଭୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟ ଏବଂ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ମାଓ ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା। ଭେଲାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରଣନୈତିକ ଆଘାତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଭେଲାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 12 ଜଣ ମାଓ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ LMG ମେସିନ ଗନ୍, AK-47 ରାଇଫଲ୍, SLR, INSAS ରାଇଫଲ୍, 303 ରାଇଫଲ୍, ବହୁ ପରିମାଣର କାର୍ଟ୍ରିଜ୍, ଡେଟୋନେଟର୍, IED ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଗୁଣବତ୍ତା ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ମାଓବାଦୀମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଫଳ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଅନେକ ଆହତ ନକ୍ସଲ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍

ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ସଂଗଠନର ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ DVCM ଭେଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭେଲା ସଂଗଠନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି, ତାଲିମ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା, ରଣନୀତି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କମାଣ୍ଡ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଗଠନର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

