ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଭିଲେଜ୍ ! ଯେଉଁଠି ଭୋଜିକୁ ଗଲେ ବି ଘରୁ ଖାଇବା ଧରି ଯାଇଥିାନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକେ
ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ବିହାରର "ଚିଲମ୍" ଗାଁରେ ଆମିଷ ତ ଦୂରର କଥା ପିଆଜ-ରସୁଣବି ବି ନିଷେଧ। ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆଜି ବି ଲୋକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ନିରାମିଷ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
Published : May 16, 2026 at 5:10 PM IST
ଗୟା: ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟାଭାସ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବଦଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ବିହାର ଗୟା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ନିଜର ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜିବି ପୂର୍ବଭଳି ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି। ଏହି ଗାଁ ହେଉଛି ଶେରଘାଟି ବ୍ଲକ୍ର 'ଚିଲମ୍', ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ‘ଚିଲୀମ୍’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଏହି ଗାଁ ନିଜ ନାଁ ଅପେକ୍ଷା ‘ନିରାମିଷ ଗାଁ’ ଭାବେ ଅଧିକ ପରିଚିତ।
ପ୍ରାୟ ୩ ଶହ ପରିବାର ଓ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥୁବା ଏହି ଗାଁରେ ମାଂସ, ମାଛ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପିଆଜ କିମ୍ବା ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମିଷ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଗାଁର ଲୋକେ ଆଜିବି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ନିୟମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାତି କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ ୧୪ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏହି ଗାଁରେ ରୁହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ନିରାମିଷ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟାଭାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆସ୍ଥା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ। ସେହିକାରଣରୁ ବିବାହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ସହିତ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ, ଏହା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭୟ ଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି; ବାହାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାସନରେ କେବେ ଆମିଷ ରନ୍ଧା ହୋଇ ଥାଇପାରେ।
ଗାଁର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଶିବ ଶଙ୍କର ପାଶୱାନ କହନ୍ତି, “ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି। ଗାଁର ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ତୁ(ଛତୁଆ) ଓ ପାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାସନରେ କେବେ ମାଂସ ରନ୍ଧା ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଅଜଣା ଥାଏ। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗତ ୬୦ ବର୍ଷ ଧରି ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖାଇନି। ରୁଟି ଓ ସତ୍ତୁ ଖାଇ ଜୀବନ କାଟୁଛି। କେବେ ରସୁଣ କିମ୍ବା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଖାଇନି।” ଶିବଶଙ୍ଗରଙ୍କ ଆଉ ଏକ କଥା ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। “ଯଦି ଅଜାଣତରେ ମୋ ଶରୀରକୁ କୁକୁଡ଼ାର ପର ବି ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ, ମୁଁ ତାହାକୁ ପାପ ବୋଲି ଧରେ। ଅବିଳମ୍ବେ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା କରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶିବ ଗୁରୁ, ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ଜୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ରହିଛି। ମାଂସ, ମଦ ଓ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ସାମାଜିକ ଭାବେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏନାହିଁ। ଏପରିକି କେହି ଘରେ ଆମିଷ ରାନ୍ଧିଲେ ଗାଁର ଲୋକ ସେହି ଘରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ନୂଆ ପିଢ଼ିର କିଛି ଯୁବକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମାଂସ ଖାଇବା ଏଠାରେ ଆଜି ବି କଳ୍ପନା ବାହାରେ।
ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ବିଟ୍ଟୁ କୁମାର କୁହନ୍ତି, “ଆମ ଗାଁରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ନିରାମିଷ ପ୍ରଥା ଚାଲିଆସୁଛି। ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଆମିଷ ଖାଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ କୁହିଦିଆଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ନିରାମିଷ ଖାଇବେ। ଯଦି ସେଠାରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଅନେକ ଲୋକ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଫେରିଆସନ୍ତି।”
ଏହି ଗାଁକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକକଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଦିନରେ ଏଠାରେ କୋଲ୍ ଭିଲ୍ ରାଜାଙ୍କ ଗଡ଼ ଥିଲା। ଆଜିବି ଗାଁରେ କିଛି ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗ ଭଳି ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗାଁର ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ରୁ ୫୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଏଠାକାର ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଁର ନାଁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରୋଚକ କାହାଣୀ ରହିଛି। କେହି କେହି କହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଚିଲମରେ ତମାଖୁ ପିଇବା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାରୁ ଗାଁର ନାମ ‘ଚିଲମ୍’ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ନିବାସୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗାଁ ନାଁ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିରାମିଷ ବସତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବେ ଅଧିକ ପରିଚିତ। “ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମାଂସ ଓ ମଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜିବି ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ଆସୁଛୁ। ପୁରା ଗାଁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହି କାରଣରୁ ଚିଲମକୁ ସାଧାରଣତଃ ‘ନିରାମିଷ ଗାଁ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ,” ବୋଲି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ।