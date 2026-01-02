ପେଟରେ କଇଁଚି ଛାଡିଦେଲେ ଡାକ୍ତର, ଦେଢ ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ
ବିହାରର ମୋତିହାରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସିଜରିଆନ ଅପରେସନ ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟରେ କଇଁଚି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ।
Published : January 2, 2026 at 6:10 PM IST
ପାଟନା(ବିହାର): ଅପରେସନ ବେଳେ ପେଟରେ କଇଁଚି ଛାଡିଦେଲେ ଡାକ୍ତର । ଦେଢ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ମହିଳା । ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିହାରର ମୋତିହାରି ଜିଲ୍ଲାରୁ । ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ 25 ବର୍ଷୀୟା ଉଷା ଦେବୀ । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ । ମୃତକକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
କଣ ଘଟଣା ?
ଗତ ଦେଢ ବର୍ଷ ତଳେ ମୃତ ଉଷା ଦେବୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ । ପ୍ରସବ ପାଇଁ ସହରର ଏକ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ନର୍ମାଲ ନୁହେଁ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଅପରେସନ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଅପସରେନ ପରେ ହିଁ ଉଷାଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଧରି ପାରିଲାନି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ:
ତେବେ ବାରମ୍ବାର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବାରୁ ଉଷାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ । ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପେନକିଲର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଖାଇବା ପରେ ସେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ପରେ ବାରମ୍ବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଥର ଅଲଟ୍ରା ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ହେଲେ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଆସି ନଥିଲା । ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲେ । ଏ ଭିତରେ ଦେଢବର୍ଷ ବିତିଗଲା । ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହେଲା ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଣି ସେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ।
ପେଟରେ ଥିଲା କଇଁଚି:
ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର MRI କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡିଥିଲା କି ଉଷାଙ୍କ ପେଟରେ ଏକ କଇଁଚି ରହିଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି, ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାପରେ ଉଷାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ଅପରେସନ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଉଷା । ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ, ପେଟରେ କଇଁଚି ଥିବା କାରଣରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ପରିବାରର ଦାବି ନ୍ୟାୟ ଦିଅ:
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୃତକଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ମଣିଭୂଷଣ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଗରୀବ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟୁ । ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ।’
ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଦେଢଶୂର ତ୍ରୈଲକିନାଥ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ଅଟେ । ଅପରେସନ ସମୟରେ ପେଟରେ କଇଁଚି ରହିଯାଇଥିଲା । ଦେଢ ବର୍ଷ ଶିଶୁର ମା’ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉ ।’
ଲୋକଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା:
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଲୋକେ ହଙ୍ଗମା କରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା । ଏଥିସହ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
କଣ କହିଲା ପୋଲିସ ?
‘ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ ।’ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଜିତନା ଥାନାର ଏସଏଚଓ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ।