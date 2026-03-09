ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ନିର୍ଯାତନା, ମହିଳାଙ୍କୁ 'ମାଡ ମାରିଲେ, ପରିସ୍ରାରେ ମଦ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ଯ କଲେ'
ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗିଲେ ମହିଳା । ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ପୁଅ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ପରିସ୍ରା ମିଶ୍ରିତ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।
Published : March 9, 2026 at 11:28 AM IST
ମଧୁବଣୀ (ବିହାର): ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମହିଳା । ହେଲେ ସେଠାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଳିଲା ନିର୍ଯାତନା । ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଅମାନବୀୟ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଗିବାରୁ ମଦରେ ପରିଶ୍ରା ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରେ ନିର୍ମମ ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ହୋଇ ମେଡିକାଲ ଶଯ୍ୟାରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଲଢେଇ କରିବା ଶେଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବିହାରର ମଧୁବଣୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ନିର୍ଯାତନା:
ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ବିହାର ମଧୁବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ଘୋଘରଡିହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 40 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ଏକ ଜମି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଖିଆ କୁମାରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ । କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିଲା । ଗାଁ ମୁଖିଆ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଏକ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପିଟିଥିଲେ । ଫଳରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
*घोघरडीहा थाना अन्तर्गत ग्राम अमही में दिनांक-25.02.2026 को एक महिला के साथ मार-पीट, बाद में इलाज के दौरान मृत्यु मामले में पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया हैं।*#haintaiyaarhum#bihar#biharpolice@bihar_police @BiharHomeDept @IPRDBihar pic.twitter.com/mcRAOtyIjl— Madhubani Police (@MadhubaniPol) March 7, 2026
ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମହମ୍ମଦ ସାହାସୁଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ଆମକୁ ଛାଡିଦେଇଥିଲା । ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘୋଘରଡିହା ପ୍ରଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲପାରସର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦରଭଙ୍ଗା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପାଟନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।" ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ।
ଜଣେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ବାଉଁଶରେ ପିଟିବା ପରେ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।" ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା । ପାଣି ମାଗିବାରୁ ପରିସ୍ରା ମିଶ୍ରିତ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।"
କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:
ମନସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଜୟ ମନସୁରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଜଣକ କାହିଁକି ଗ୍ରାମମୁଖୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ଜମି ବିବାଦ ଥିଲା । ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ମାମଲା ସମାଧାନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପୀଡିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ । ତେଣୁ ଗ୍ରାମମୁଖୀଙ୍କ ପୁଅ ମଗନୁ ସିଂହ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଗ୍ରାମମୁଖୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ମିଶ୍ରିତ ମଦ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।"
କ’ଣ କହିଲା ମଧୁବଣୀ ପୋଲିସ:
ମଧୁବନୀ ଡିଏସପି ଅମିତ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ଆମହି ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଟନାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ମଧୁବାଣୀ ଡିଏସପି ଅମିତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ମାର୍ଚ୍ଚ 1, ରବିବାର ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ମାମଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବିଚାର କରି ଘୋଘରଡିହା ପୋଲିସ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଗନୁ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛି । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ।"