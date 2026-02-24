ବିହାରରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଏକାଧିକ ମୃତ, 5 ଗୁରୁତର
ବିହାରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା । 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ।
Published : February 24, 2026 at 7:37 PM IST|
Updated : February 24, 2026 at 8:02 PM IST
ଭାଗଲପୁର(ବିହାର): ବିହାରର ଭାଗଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଏକ ଇ-ରିକ୍ସା ପରେ ଏକ ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଏଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏକାଧିକ ମୃତ
ଭାଗଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖରିଫ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବଗଡି ପୋଲ ନିକଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 31ରେ ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଭ୍ୟାନଟି ଏକ ଇ-ରିକ୍ସାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।
ତେବେ ଏଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ । ଏଥିସହ 4 ରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିହପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜବାହାର ଲାଲ ନେହରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ମୃତକ ସମସ୍ତେ ନବଗଛିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତଦେହ ଗୁଡିକୁ ରଖାଯାଇଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ:
ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଇ-ରିକ୍ସାରେ ଥିବା 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।