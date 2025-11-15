ବିହାରରେ କ୍ଲିନସ୍ୱିପ୍ କଲା ଏନଡିଏ, କେତେ ପାଓ୍ୱାରଫୁଲ୍ ନୀତିଶ ?
ବିହାରରେ କାମ କଲା ନୀତିଶ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ । ମହିଳା ଭୋଟର ଦେଲେ ସାଥ୍ । 202 ଆସନରେ ଜିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଡେଇଁଛି NDA ।
Published : November 15, 2025 at 5:24 PM IST
ପାଟନା (ବିହାର): ନିର୍ବିବାଦୀୟ ନେତା ନୀତିଶ କୁମାର । ବିହାରରେ ପୁଣି ସରକାର ଗଢିବାକୁ ଯାଉଛି ଏନଡିଏ । 2 ଦଶନ୍ଧୀ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ବିଜୟରେ ଅନେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନଠୁ ନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛି । ବଂଶବାଦକୁ ବିଲୋପ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନୀତିଶଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି । ସଫଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ହାତ ।
ବିହାରରେ କାମ କଲା ନୀତିଶ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍:
ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଆଲିଆନ୍ସ (NDA) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ମହାଗଠବନ୍ଧନ (INDI) ଫେଲ ମାରିଛି । 202 ଆସନରେ ଜିତି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପାର କରିଛି NDA । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ଏକାକୀ 89ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଜନତା ଦଳ (JDU) 85 ଆସନ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ଦଳ (ରାମ ବିଳାଶ) ଓ ଏଲଜେପି (ଆର୍) 19ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆଓ୍ବାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା (ସେକ୍ୟୁଲାର) ଓ ଏଚଏଏମ (ଏସ) 5 ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (RLM) 4ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ବହୁକଷ୍ଟରେ 34 ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଯାହାମଧ୍ୟରେ ଆରଜେଡିର 24, କଂଗ୍ରେସ 6, ସିପିଆଇଏମଏଲ 2, ସିପିଆଇଏମ ଓ ଆଇଆଇପି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓଓ୍ବେସି ଙ୍କର AIMIM 5ଟି ଆସନରେ ଜିତିଛନ୍ତି । ମାୟାବତୀଙ୍କର ବହୁଜନ ସମାଜ ଦଳ (BSP) ଗୋଟିଏ ସିଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନରେ ନୀତିଶଙ୍କ ଖ୍ୟାତି:
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ନୀତିଶ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ କାମ କରିଛି ଓ ଲୋକମାନେ ଏବେବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାର ଖ୍ୟାତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି । ଜେଡିୟୁ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନୀତିଶ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ 2005ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ।ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2010ରେ 243 ଆସନରୁ 206ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏନଡିଏ । 2010 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନୀତିଶ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ସେ 2015 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 'ବିକଶିତ ବିହାର' ପାଇଁ 7ଟି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ ପାଣି, ଶୌଚାଳୟ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଏବଂ ଡ୍ରେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 35 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ।
ନୀତିଶ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, 10 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଓ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନେଇ 2020 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଡିୟୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସେଗୁଡିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । 2020 ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଡିୟୁ ମାତ୍ର 43 ଆସନରେ ବିଜୟ ହୋଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା । 2025ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 କୋଟି ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଏହା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ନୀତିଶଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏନଡିଏ ।
ନୀତିଶଙ୍କ ନାଁରେ ନାହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ:
ନୀତିଶଙ୍କ ବିଜୟ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ନୀତିଶଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ନାଁରେ କମ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି । ସେ ଜଣେ ମିତବ୍ୟୟୀ ଓ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବାପା ଆରଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ, ମାଆ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାବଡୀ ଦେବୀ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତିର ବଡ ତାଲିକା ରହିଛି । ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଚାରା ଘୋଟାଲା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲରୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି । ନୀତିଶ କେବେ ବଂଶବାଦୀ ରାଜନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତିର ଅଂଶ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନାହିଁ । ନୀତିଶଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି ।
ସଫଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତ:
ନୀତିଶ ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ସଂସ୍ଥାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦେଶରେ ଏପରି କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ, ସାଇକେଲ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା କିଶୋରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 35 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା:
ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 'ଜୀବିକା ଯୋଜନା' ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ବେଶ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ 1.4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି । ଜୀବିକା ଦିଦିମାନେ ବିହାରର ସାମାଜିକ-ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ଭୋଟିଂ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ସର୍ବଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଛି ଯେ ସେମାନେ ନୀତିଶଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ବିହାରରେ ମଦ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ହିଂସା କମିବା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିଲା । ନୀତିଶ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଭଳି ଯୋଜନା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସିଛନ୍ତି । ବିଧବା ଭତ୍ତା 400ରୁ 1100 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି, ମିଡ ଡେ ମିଲର ରୋଷେୟାମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି, ଆଶା ଓ ମମତା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ଆଉମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଓ ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ:
ନୀତିଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ଯାହାର ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । 38ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 37ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା । କେବଳ ପାଟନାରେ ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ । ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ 62.9 ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ମତସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ 71.8 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଭୋଟର ମତସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
ସୀମାଞ୍ଚଳ (ଉତ୍ତର- ପୂର୍ବ ବିହାର)ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା 40ରୁ 68 ପ୍ରତିଶତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ତଥା ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ନୀତିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ମେଣ୍ଟ 24ଟି ଆସନରୁ 15ଟି ଜିତିଥିଲା ।
ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ବୟ:
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ଠାରୁ ମେଣ୍ଟ କିପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏନଡିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଥିଲା । ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମିଳିତ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ । ସେହି ବୈଠକରେ ସବୁ ଦଳର କର୍ମୀ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ । ଦଳର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଥିଲା । ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସହଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ NDAର ପ୍ରାୟ 17 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ସରକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ LJP(R) ଯେଉଁ 28ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା ସେଥିରେ ଏନଡିଏ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ।
ବିଜେପି ବିହାର ପ୍ରଭାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାଟନାରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ ପାଇଁ ନୀରବରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ଯଦିଏ ବିଜେପିର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହାର ଜେଡିୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ନୀତିଶଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ଫାଟ:
ଏନଡିଏରେ ସମନ୍ବୟ ଥିବା ବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ଫାଟ ଏନଡିଏର ବିଜୟର ଆଉ ଏକ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟା ନେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାର ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିଲା । ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।
