ବିହାର ରାଜନୀତି: BJP ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ MLA ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା, MLCରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତୀଶ

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିହାର MLA ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତିନ ନବୀନ ଓ ଏମଏଲସି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତୀଶ କୁମାର ।

Bihar Politics BJP President Nitin Naveen resigns from MLA post Nitish resigns from MLC post
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 1:11 PM IST

ପାଟନା: ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ବିହାର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ସରାୱାଗୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୟ ସରାୱାଗୀ ଆଜି ବିହାର ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରେମ କୁମାରଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନୀତିନ ନବୀନ ଆସାମରେ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିହାର ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରେମ କୁମାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ସରାୱାଗୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପାଇଛୁ । ଆମେ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ ।" ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ନୀତିନ ନବୀନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପାଟନାର ବାଙ୍କିପୁର ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ।

ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ X-ରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖି ପାଟନାର ବାଙ୍କିପୁରବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜାନୁଆରୀ 2006ରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବାଙ୍କିପୁର ଏବଂ ବିହାରର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ଦଳ ମୋତେ ପାଟନା ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ 27 ଏପ୍ରିଲ 2006ରେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଟନା ପଶ୍ଚିମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ମୋର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ପରିବାର ଭାବନା ସହିତ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ନବୀନ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ପୋଷଣ, ବିକାଶ ଏବଂ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।"

MLCରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତୀଶ କୁମାର

ବିହାରର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଏବଂ ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍) ମୁଖ୍ୟ ନୀତୀଶ କୁମାର, ଯିଏ ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି (ସୋମବାର) ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପରିଷଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜେଡି(ୟୁ) ସଭାପତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର ମାତ୍ର ୧୪ ଦିନର ଅବଧି ଆଜି (ସୋମବାର) ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୀତୀଶ ଏମଏଲସି ପଦ ଛାଡିଛନ୍ତି ।

"ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ । ସେହି ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିବ," ବୋଲି ଜେଡି(ୟୁ)ର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ।

ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ନିପୂଣ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଅନେକ ଘଟଣାବହୁଳ । ୧୯୮୫ରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ପରେ ବାଜପେୟୀ ସରକାର ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ସେ ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଏନଡିଏର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଠିଥିଲେ ।

ତଥାପି ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୧୩, ୨୦୧୭, ୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବିଜେପି ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ (ଆରଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ) ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ହୋଇଛି । ବାରମ୍ବାର ପୁନର୍ଗଠନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର୍ ଅତୁଳନୀୟ ରହିଛି । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ନୀତୀଶ ପଞ୍ଚମ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ରେକର୍ଡ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିହାରର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେଇପାରେ । ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ପାଟନାରେ ଏକ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

