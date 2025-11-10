ଛାତ ଭୁଶୁଡି ଗୋଟିଏ ପରିବାର 5 ମୃତ; ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ, ସକାଳୁ ଆଉ ଉଠିଲେନି
ପାଟନାର ଦାନାପୁରରେ ଏକ ଘରର ଛାତ ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : November 10, 2025 at 11:09 AM IST|
Updated : November 10, 2025 at 11:14 AM IST
ପାଟନା: ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାର ଦାନାପୁରର ଦିଆରା ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଛାତ ଭୁଶୁଡି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ମୃତ । ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଳି ପଡିଲା ଛାତ । ସମସ୍ତ ମୃତକ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ପିଲା ଥିବା ସୂଚନା ।
ଅକିଲପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନସ ନୟାପାନାପୁର ୪୨ ପଟ୍ଟି ଗାଁରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଘର ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ଥିବା ସମୟରେ ଛାତ ଗଳି ପଡିବାରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ତିନି ଶିଶୁ ମୃତ-
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ବବଲୁ ଖାନ, ତାଙ୍କ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ପତ୍ନୀ ରୋଶନ ଖାତୁନ୍, ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ରୁକ୍ସର, ୧୦ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ମହମ୍ମଦ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷୀୟ ଚାନ୍ଦନୀ । ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପରେ, ପରିବାର ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଜାଣି ନଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ରାତି ପାଲଟିଯିବ । ତେବେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ।
ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥିଲା । ଆକିଲପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାପି ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଘରଟି ଦଶରୁ ବାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଥିଲା । ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଛାତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମରାମତିକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା । ବବଲୁ ଖାନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିଲେ । ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ।
ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସର ବିନୋଦ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଆରା ଅଞ୍ଚଳର ଏପରି ଭଙ୍ଗା ଘରଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
"ପୁଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସର ବିନୋଦ କୁମାର ।
ଗାଁରେ ଶୋକ, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ-
ସୋମବାର ସକାଳଠାରୁ ଗାଁ ନୀରବତାରେ ରହିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ହସ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କେବଳ ଶୋକ ଶୁଣାଯାଉଛି । ଦିଆରା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯାଞ୍ଚ କରି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଯୋଗାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କଟକରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ବାଲକୋନି ଭୁଶୁଡି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ମୃତ