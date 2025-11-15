ବିହାରରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୨% ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା, ୯୦% ଧନୀ
ଛଅ ଜଣ ବିଧାୟକ ହତ୍ୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ତ, ୧୯ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
Published : November 15, 2025 at 11:23 PM IST
ପାଟନା: ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ (ADR) ଏବଂ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱାଚ୍ (BEW) ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ 243 ବିଜୟୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଶପଥପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 42 ପ୍ରତିଶତ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, 2020 ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେତେବେଳେ 51 ପ୍ରତିଶତ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଅପରାଧର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।
"ମୋଟ 102 ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ମୋଟ୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 42 ପ୍ରତିଶତ, 2025 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପହରଣ, ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧିକ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗଣନା କରୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ବାଧା ଦେବା ଭଳି ଅନ୍ୟ ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବର୍ଗରୁ ବାଦ ଦେଉଛୁ," ADR ବିହାର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ରାଜୀବ କୁମାର ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି।
ରାଜୀବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୀତିର ଅପରାଧୀକରଣର ଗ୍ରାଫ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୁସି ହେବାର କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବେ ବି ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି।
"ଆମେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବେ। ଏହା ରାଜନୀତିକୁ ଅପରାଧୀକରଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଯାହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ," ବୋଲି ADR ବିହାର ସଂଯୋଜକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି।
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ୧୯ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଏବଂ ୯ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ବଡ଼ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, 25 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ 56 ପ୍ରତିଶତ ଆରଜେଡିର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ) କିମ୍ବା ଏଲଜେପି (ଆର)ର 19 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ କିମ୍ବା 53 ପ୍ରତିଶତ ବିଜୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି।
ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ କିମ୍ବା 50 ପ୍ରତିଶତ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ ଏବଂ 89 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 43 ଜଣ କିମ୍ବା 48 ପ୍ରତିଶତ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍)ର 85 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 23 ଜଣ କିମ୍ବା 27 ପ୍ରତିଶତ ବିଜୟୀ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ।
ସେହିପରି ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ 90 ପ୍ରତିଶତ 'କୋଟିପତି' ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହାରାହାରି ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 9.02 କୋଟି।
"ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ 'କୋଟିପତି' ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ରହିବା ଉଚିତ," ବୋଲି ରାଜୀବ କହିଛନ୍ତି।
ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିଧାନସଭାରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରତିଶତ ବିଜେତା ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ପ୍ରାୟ 35 ପ୍ରତିଶତ ବିଜେତା ପଞ୍ଚମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ସାତ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜକୁ 'ସାକ୍ଷର' ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
