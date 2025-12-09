ETV Bharat / bharat

ମରିଗଲା ମାନବିକତା, ଷ୍ଟ୍ରେଚର ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲେ ମାଆ-ପୁଅ

ବିହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର । ଶାଶୂଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲେ ବୋହୂ ଏବଂ ନାତି ।

Stretcher Controversy Nawada
ସାମାନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ପାଇଁ ବନ୍ଧା ରହିଲେ ମୃତକଙ୍କ ବୋହୁ ଏବଂ ନାତୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 9, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read
ନୱାଦା (ବିହାର): ବିହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର । ହଜିଗଲା ମାନବିକତା, ସାମାନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ପାଇଁ ବନ୍ଧା ରହିଲେ ମୃତକଙ୍କ ବୋହୂ ଏବଂ ନାତି । ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିହାରର ନୱାଦା ଜିଲ୍ଲାର ଆକବରପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ । ଜଣେ 75 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଟାଣି ଟାଣି ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଚକ୍କିତକର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ, ଷ୍ଟ୍ରେଚର ପାଇଁ ବନ୍ଧକ ରହିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

Stretcher Controversy Nawada
ସାମାନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ପାଇଁ ବନ୍ଧା ରହିଲେ ମୃତକଙ୍କ ବୋହୁ ଏବଂ ନାତୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି," ମୋ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ । ହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ବଜାର ନିକଟରେ ରହୁଛୁ । ତଥାପି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନା କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ରାତିରେ ମୃତଦେହକୁ କିପରି ଘରକୁ ନେବୁ ? ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ,ତୁମେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ତାହା ବୋହି ପାରିବ ।ଏହାପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ବଦଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ନେଇଗଲୁ ।"

ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଟାଣି ଟାଣି ନେଲେ ମୃତଦେହ:

ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ, ଆକବରପୁର ବଜାର ନିବାସୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହାଣୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେଶରୀ ଦେବୀ (୭୫)ଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ । ତଥାପି, ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମୃତଦେହକୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ନଥିଲା।

ଆକବରପୁର ପିଏଚସିର ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଡାକ୍ତର ରାଜେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାୟ ରାତି ୧୧ଟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ଡାକିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜେ ମୃତଦେହ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଘର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମାତ୍ର ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ମାଗିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇଗଲେ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

BIHAR HEALTH SYSTEM
NAWADA AMBULANCE INCIDENT
BIHAR HEALTHCARE CRISIS
BIHAR FAMILY FORCED TO CARRY BODY
STRETCHER CONTROVERSY NAWADA

