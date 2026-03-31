ନାଳନ୍ଦା ଶୀତଳା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ଦଳାଚକଟା, ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୃତ
ବିହାର ନାଳନ୍ଦାରେ ମାଆ ଶୀତଳା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା । ଦଳାଚକଟାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : March 31, 2026 at 11:44 AM IST
NALANDA STAMPEDE ନାଳନ୍ଦା (ବିହାର): ବିହାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଶୀତଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଦଳାଚକଟାରେ 8 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିହାର ଶରିଫ ମାଘରାଠାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଶୀତଳା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
#WATCH | Bihar: A stampede occurred during puja at Maa Sheetla Mandir in Maghra village of Nalanda. Injuries reported, deaths feared. More details awaited.— ANI (@ANI) March 31, 2026
ଆଜି ସକାଳୁ ମା' ଶୀତଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦଳାଚକଟାରେ 8 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଦୀପନଗର ପୋଲିସ, ସଦର ଡିଏସପି ଏବଂ ଏସଡିଏମଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ?
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କିମ୍ବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ 8 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି,ଆଗକୁ ଆହୁରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।"