ବିଷାକ୍ତ ମଦ ନେଲା ଜୀବନ: ମୋତିହାରିରେ 5 ମୃତ, 6 ଜଣ ହରାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି
ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇବାରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳ 15 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 6 ଜଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Published : April 3, 2026 at 7:27 PM IST
ମୋତିହାରି(ବିହାର): ମଦ ବନ୍ଦ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଖେଳିଛି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ! ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ମୋତିହାରିରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିି ହରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ।
ମୋତିହାରି ପୋଲିସ ଏହି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏଥିସହ ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟର ମଦ ବନ୍ଦ ଆଇନର ଖୁଲମ ଖୁଲମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ଘଟଣାକୁ ସ୍ବୀକାର କରାଯିବା ସହ ଏସଏଚଓଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଯିବା ସହ ପୋଲିସର କନେଷ୍ଟବଳକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଏସଡିପିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । 3 ଜଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇଛି । ସକାଳୁ ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ । ପରିବାରଲୋକଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି 12 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।’
ଧରାପଡିଲା ମଦ ବ୍ୟାନର ସତ:
ଏସଡିପିଓ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କନେଷ୍ଟବଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି । ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇବୁ । ତେବେ ପୋଲିସ ଅନୁସାରେ, 11 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । 7 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମଦ ତସ୍କରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରାଯାଇଛି । 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଅନ୍ଯ କାହା ନାଁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ବି ମଦ କିଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ ।
थानाध्यक्ष का पदस्थापन..— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) April 3, 2026
.@bihar_police @IPRDBihar @BiharHomeDept @Dm_Motihari #HainTaiyarHum #bihar #champaran #motihari pic.twitter.com/a5tOvRPVr6
କିଏ କିଏ ହରାଇଲେ ପ୍ରାଣ ?
ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ତୁରୁକୋଲିୟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଫୁଲବା ଘାଟ ବାସିନ୍ଦା ଚନ୍ଦୁ କୁମାରଙ୍କ ହୋଇଛି । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପରିବାରଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ନ ଦେଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମାମଲାଟି ଜଣାପଡିଥିବା ବେଳେ ରଘୁନାଥପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋହା ଠାକୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ପରିବାରଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନର୍ସିଂହୋମ ନେଇଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ପରେ କହିଥିଲେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ କାରଣରୁ ଏପରି ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
तुरकौलिया थानान्तर्गत घटित घटना सम्बंधित अपडेट— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) April 3, 2026
.@bihar_police @IPRDBihar @BiharHomeDept @Dm_Motihari #HainTaiyarHum #bihar #champaran #motihari pic.twitter.com/LkVo2akfP5
5 ଜଣ ମୃତକ କିଏ ?
ଚନ୍ଦୁ କୁମାର, ଲୋହା ଠାକୁର, ପ୍ରମୋଦ ଯାଦବ, ପରୀକ୍ଷଣ ମାଝୀ, ହୀରାଲାଲ ଭଗତ ।
15 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, 6 ଜଣ ହରାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି:
5 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି 15 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିିଛି । 6 ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବିଷାକ୍ତ ମଦରେ ମିଥାଇଲ ମିଶ୍ରିତ ଥିଲା ।
अर्धनिर्मित शराब पास का विनिष्टीकरण किया गया..— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) April 2, 2026
.@bihar_police @IPRDBihar @BiharHomeDept @Dm_Motihari #HainTaiyarHum #bihar #champaran #Motihari pic.twitter.com/HqU6ZI7gO4
‘ମଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ’:
ମଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସିହ୍ନା । ସେ କହିଛନ୍ତି , ‘ସରକାର ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।’