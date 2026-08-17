ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ନାବାଳକ, 3 ମୃତ, 4 ଉଦ୍ଧାର
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ବିହାର କମଳା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ନାବାଳକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ।
Published : August 17, 2026 at 2:34 PM IST
Bihar Drowning , କଟିହାର (ବିହାର): ସାରା ଦେଶରେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ପାଇଁ ଜାକଜମକରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ବିହାରରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରବାହିତ କମଳା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଗଭୀର ପାଣିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ନଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବିହାର କଟିହାର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫଲକା ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଣା ଏପରି ଘଟଣା । ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
କେମିତି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଅବସରରେ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ 7 ଜଣ ପିଲା କମଳା ନଦୀକୁ ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ବର୍ଷାଋତୁ ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ଥିଲା । ପିଲାମାନେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ହଠାତ ପାଦ ଖସିଯିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ପିଲା ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ଗଭୀର ପାଣିରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତତ୍କାଳ ପ୍ରୟାସରେ 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଛି। । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ପିଲା ପାଣିପେ ବୁଡ଼ିଯିବା ସହ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ଉଦ୍ଧାର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି:
ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ତୁରନ୍ତ ନିକଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । କୋଢ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ପୂଜା କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ତିନିଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ମୃତକମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ସତ୍ୟମ୍ କୁମାର, ଅମନ୍ତ କୁମାର ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ କୁମାର । ମୃତ ତିନିଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ବୟସ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିଲା ।"
30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ପିଲା ପାଣିରେ 30 ମିନିଟ ଧରି ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା । ବହୁ ପ୍ରୟାସ ପରେ ତାକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଛି । ଘଟମାକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଜଣେ ମୃତକଙ୍କ ଦାଦା ରାଜୀବ କୁମାର ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ପାଇଁ ସାତଜଣ ପିଲା ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚାରିଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।" ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଣଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ:
ଏପରି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କମଳା ନଦୀରେ ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଘାଟରେ ପର୍ଯ୍ଯାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇନାହିଁ । ସଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।