ବିହାରରେ ଛାତିଥରା ଘଟଣା: କେସ୍ ନଉଠାଇବାରୁ, ଛାତରୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
Bihar Gangrape case: ଗତ ଜୁନ 11ରେ ଘଟିଥିଲା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା । ମାମଲା ନଉଠାଇବାରୁ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଛାତରୁ ଠେଲି ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।
Published : November 11, 2026 at 4:49 PM IST
ପାଟନା: ବିହାରର ବେଗୁସରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଛାତରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ । 5 ମାସ ତଳେ ଘଟିଥିବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ନକରିବାକୁ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ବେଗୁସରାୟ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିୟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
କଣ ଥିଲା ମାମଲା ?
ଘଟଣାଟି 5 ମାସ ତଳର... ଗତ ଜୁନ 11ରେ ରାତିରେ, 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେହି ଦିନ ରାତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ପରେ ପୀଡିତା 12 ଜୁନରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ । ସେତିକିରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବ୍ୟଥା ସରିନଥିଲା, ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ପୀଡା ହେବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ପୀଡିତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସମୟରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପାଟି କରି ବିଦା କରିଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ସେଠାକାର ଡାକ୍ତର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।
ଏହାପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମାମଲା ହଟାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଧମକ:
ତେବେ ଏହି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ରହିଛି । ପୀଡିତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ମାମଲା ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ । ଏପରିକି, ଏହା ନକଲେ ପରିମାଣ ଗୁରୁତର ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ।
ଯୋଜନା କରି ଲୁଚିଲେ, ଛାତରୁ ଠେଲିଦେଲେ:
ତେବେ ଗତ ସୋମବାର (ନଭେମ୍ବର 9) ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯୋଜନା କରି, ପୀଡିତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ପଡୋଶୀଙ୍କ ଘର ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ, ପଡୋଶୀ ଭାଉଜଙ୍କ କବାଟ ନଖୋଲିବାରୁ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଡାକିଥିଲେ । ପୀଡିତା କବାଟ ବାହାର ପଟୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଲୁଚିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୀଡିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦୃର୍ବୃତ୍ତ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପୀଡିତାଙ୍କୁ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିଦା ଡିସିପି ନିଖିଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ।
ଡିସିପି ନିଖିଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ‘ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।’