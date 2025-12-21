ETV Bharat / bharat

ବିହାର ହିଜାବ ବିବାଦ; ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମହିଳା ଡାକ୍ତର

ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ରହିଥିଲା । ପରମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

December 21, 2025

ପାଟନା: ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହିଜାବ ଟାଣିବା ଘଟଣା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମହିଳା ଡାକ୍ତର ନୁସରତ ପରବିନ୍‌ । ପାଟନା ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ଅଭିନାଶ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୁସରତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ଯୁଟିରେ ଯୋଗଦେଇନଥିଲେ । "ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ପରମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସେ ସୋମବାର ଯୋଗଦେବେ ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକିରହିଲା ।"

ତେବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ପାଟନା ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ଅଭିନାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହିଜାବ ଟାଣିବାର ଭିଡିଓ ବହୁଳ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ବିବାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନୀତିଶଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ପାଟନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବାଳୟରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ମହିଳା ଡାକ୍ତର ନୁସରତ ପରବିନ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ହିଜାବକୁ ଦେଖି ଏହା କଣ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଟାଣିଥିଲେ ।

ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗଦେବାରେ ବିଳମ୍ବର ସଠିକ୍‌ କାରଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଆଗକୁ ଯୋଗ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ । କାହିଁକିନା ସେ ଓ ତଙ୍କ ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ । ପାଟନା ସଦରର ସାବଲପୁର ପିଏଚସିର ଜଣେ ସର୍ଜନ ବିଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଠାରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ ଯୋଗଦେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହାନ୍ତି । ଆଜି ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6 ଜଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରବିନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରୋଟକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଟନାର ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ଅଫିସରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଓ ପରେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ । ପାଟନା ସଦରର ସାବଲପୁର ପିଏଚସିର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରବିନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ପୁନଃ ବିଚାର କରାଯିବ ।

BIHAR HIJAB ROW
DOCTOR NAQAB REMOVED
NITISH HIJAB CONTROVERSY
ବିହାର ହିଜାବ ବିବାଦ
BIHAR HIJAB CONTROVERSY

