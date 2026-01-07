ହିଜାବ, ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମନା: କିଣିପାରିବେନି ଗହଣା, ଏହି ରାଜ୍ୟ ଆଣିଲା ନିୟମ

ETV Bharat / bharat

ବିହାରରେ ନୂଆ ନିୟମ । ଅଲ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଏଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ଫେଡେରେସନ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଚୋରି ଘଟଣା ବଢୁଥିବାରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ପାଟନା(ବିହାର): ହିଜାବ, ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ଆସିଲେ କିଣି ପାରିବେନି ସୁନା । ଗହଣା ଦୋକାନରେ ମିଳିବନି ଏଣ୍ଟ୍ରି । ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ବିହାରରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏପରି ନିୟମ । ଅଲ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଏଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ଫେଡେରେସନ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । କେବଳ ମହିଳା ନୁହେଁ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନିୟମ । ଗାମୁଛା, ହେଲମେଟ ଆଦି ପିନ୍ଧି ଚେହେରାକୁ କପଡାରେ ଘୋଡାଇ ଆସୁଥିଲେ କିଣିପାରିବେନି ସୁନା ଗହଣା । ତେବେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏପରି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏପରି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାରେ ବିହାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ:

ତେବେ ଦେଶରେ ଏପରି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାରେ ବିହାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ଆସୁଥିବା ମହିଳା ସୁନା ଗହଣା କିଣିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଲ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଏଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ଫେଡେରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗହଣା ଦୋକାନରେ ଘଟୁଥିବା ଚୋରି, ଲୁଟ୍‌ ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।

ଅଶୋକ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି,‘କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ଆସନ୍ତି ଏପରି କାମ କରନ୍ତି । ଏପରିକି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏପରି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।’

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ବୁର୍ଖା ହଟାଇବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ଯେଉଁମାନେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଚେହେରା ଦେଖାଇ ସୁନା କିଣନ୍ତୁ । ଆମକୁ ବିଶ୍ବାସ ଅଛି କଥା ମାନିବେ ଆଉ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ ।

ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବି ଅପିଲ୍‌:

କେବଳ ମହିଳା ନୁହେଁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବି ଅପିଲ୍‌ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ବର୍ମା । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଗାମୁଛା, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏପରି ଅପିଲ୍‌ କରୁଛୁ ।

ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ:

ଅଶୋକ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ବୁର୍ଖାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ଓ ଦୋକାନୀ ଯଦି ପରସ୍ପର ଦେଖନ୍ତି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବଢେ । ଏହା କୌଣସି ବିଶେଷ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ।

କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଏସପିଙ୍କ ସହ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ । ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ବର୍ମା

ବିବାଦର କଥା ନୁହେଁ:

ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଯଦି ବିହାରରେ ବିରୋଧ ଦେଖାଯାଏ ଏହାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅଶୋକ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ବିବାଦର କିଛି କଥା ନୁହେଁ । ଆମେ କାହାକୁ ହିଜାବ ଖୋଲିବାକୁ କହିବୁନି । ଅନୁରୋଧ କରିବୁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ ।

