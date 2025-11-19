ବିହାରରେ 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ ହେବେ ନୀତୀଶ କୁମାର, 20ରେ ଗାନ୍ଧି ମଇଦାନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ
ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। 20ରେ ପାଟନାର ଗାନ୍ଧି ମଇଦାନରେ ଶପଥ ନେବ ବିହାର ସରକାର।
Published : November 19, 2025 at 3:36 PM IST
ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ, ଆଜି NDA ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳର ବିଧାୟକ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି । NDA ବିଧାୟକ ଦଳ ବିଧାନସଭାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। NDA ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଭବନକୁ ଯିବେ।
ବିଜେପି-ଜେଡିୟୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ:
ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ବିଜେପି ପୃଥକ ଭାବେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଟଳ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଉପନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବୈଠକ କରିଥିଲା, ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଜେଡିୟୁ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲା।
ଗାନ୍ଧି ମୈଦାନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ:
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ NDA ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, 243 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 202 ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନୀତୀଶ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧି ମୈଦାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 16ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ବିଜେପି ସଭାପତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ଏବଂ ସାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ।
16 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ:
16 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ, ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍, ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପଟେଲ, ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା, ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସୈନି, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି, ମେଘାଳୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନରାଡ କେ. ସାଙ୍ଗମା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେମା ଖାଡୁ, ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହାସ ଏବଂ ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ବିରେନ ସିଂହ ସାମିଲ ହେବେ।
ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ବିଜେପି
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଉପନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘୋଷଣା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ୟୁପି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ, ବିହାର ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏମଏଲସି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ଉପନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ, ବିଜୟ ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି... ବିହାରରେ ବିକାଶର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ଜନାଦେଶ ସହିତ, ଏବେ ଆମେ ସୁଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ବିହାର ଗଠନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବୁ..."
"ଏହି ଯୋଡ଼ି ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ହିଟ୍ ଉଭୟ":
କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାମ ନାରାୟଣ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପ୍ରେମ କୁମାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଉପନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ଏହାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ହିଟ୍ ଉଭୟ।
"ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିହାରକୁ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଗକୁ ନେବାର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହେଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଏନଏରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ଜାତିବାଦର ଘୃଣ୍ୟ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାରବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି: ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ, ବିହାରରେ ଆରଜେଡି। ଭବିଷ୍ୟତରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସିକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।" - କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ୟୁପି
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଐତିହାସିକ ହେବ:
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଉପନେତା ଭାବେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏହାର ଦୁଇ ଜଣ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଉପରେ ନିଜର ମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
"ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇଥିବାରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ହେବ। ସମଗ୍ର ବିହାର ଏହି ମହାନ ବିଜୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ଏବଂ ଏହା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ।" - ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
"ଜନତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ":
ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ମୁଁ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିହାରରେ ବହୁତ କାମ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳାଫଳରେ ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ବିହାର ଏବେ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ।"
"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ":
ବିଧାୟକ ଶ୍ରେୟସୀ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ଉପନେତା ଭାବେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସୁଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଉତ୍ସାହିତ।"
ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଯାଞ୍ଚ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର:
ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା NDA ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି NDA ନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନୀତୀଶ କୁମାର ଏହି ସମାରୋହକୁ ଐତିହାସିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ତରରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରତ୍ୟାୟା ଅମୃତ, ବିହାର ଡିଜିପି ବିନୟ କୁମାର ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
