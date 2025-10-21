ETV Bharat / bharat

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ 2025: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପାଟନା ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ, ଏହି ସ୍ଥାନ ରୋଜଗାର ଦିଏ-ବିହାର ହାଲଚାଲ ସୂଚାଏ

ଜୀବକା ପାଇଁ ପାଟନାର ଗଙ୍ଗା ପଥରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ । କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ପ୍ରଗତି, ରୋଜଗାର ଓ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ।

Food stalls along the Ganga Path at Patna Marine Drive
Food stalls along the Ganga Path at Patna Marine Drive (Etv Bharat)
author img

By Bilal Bhat

Published : October 21, 2025 at 5:06 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

(ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦେବ ରାଜ ଏବଂ ବ୍ରିଜାମ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି)

ପାଟନା: ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ବିହାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ପାଟନା ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ, ଗଙ୍ଗା ପଥରେ ଲାଗିଥିବା ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡିକରେ ଲୋକଙ୍କ ନାହିଁନଥିବା ଭିଡ ଜମୁଛି । ଏଠାକାର ଷ୍ଟଲ ମାଲିକ ମାନେ ବିବିଧ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଛନ୍ତି । କେହି କେହି ଚାକିରି ଛାଡି ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ରୋଜଗାର । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ରାଜନୈତିକ ପାରା କିପରି ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ । ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନନ୍ତି ବିହାର, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନ ରାଜ୍ୟ । ଆଉ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏହି କଥାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ ।

Surendra Rai
Surendra Rai (Etv Bharat)

ସବିତା ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ମିଥିଳେଶ କୁମାର ଗଙ୍ଗା ପଥରେ ଏକ କାଫେ ଚଳାନ୍ତି । ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସେମାନେ ଚା' ପରସନ୍ତି । ସେମାନେ ପାଟନାର ପୂର୍ବ ସାହିହ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିନରେ ଥିବା ଗୁଳଜାରବାଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ ।

ଏହି ଦମ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ମାନବସଂଗଠନ ମେଡିସିନ୍ସ ସାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟିଅର୍ସ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିରେ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସବିତା କହିଛନ୍ତି, "ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ । କାରଖାନା, ବଡବଡ ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ ।" ରାଜନେତା ମାନେ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ଆଗକୁ ନଆଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଶ୍ବସନା ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ହେବା ଆଶା ରଖି ସେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସବିତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି, ସ୍ମାର୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଟର ଏବଂ ଜିଏସଟି ଏକ ସମସ୍ୟା । ସବୁକିଛିର ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ । ଆଗରୁ ଲାଗିଥିବା ମିଟର ବଦଳାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବା ପରଠାରୁ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ଚାରି ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ । କରାଣ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଟଙ୍କା ଟାଣିବ ।"

Gunjan Sharma
Gunjan Sharma (Etv Bharat)


ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିବା ଜେପି ଗଙ୍ଗା ପଥ (ଯାହାୁ ପାଟନା ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ କୁହାଯାଏ) ପାର୍ଶ୍ବରେ ରୁବି ଦେବୀ ଖେଳନା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସାଥୀରେ ତାଙ୍କର ତିନି ପିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଏତେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଡ୍ କାର୍ଟରୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଛୁଟିଆସୁଥିବା ବେଳେ, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଣ ଖାଇବେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ।


ରୁବି ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, "ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କାର ଖେଳଣା ବିକି ହୋଇଛି । ଆଜିର ଦିନ ନିରାଶଜନକ ଥିଲା । ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କଣ କରିବି । ଆମେ ପାଖରେ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହୁଛୁ । ସେଠାରେ ମାସକୁ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ।" ରୁବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀପ୍ରାୟ 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାର ବଖତିୟାରପୁର ସହର ନିକଟ ଗଙ୍ଗାର ଦିଆରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ସେ ଖେଳଣା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ।

ସେମାନେ ଭୂମିହୀନ । ରୁବି ବେଳେ ବେଳେ ଘରୋଇ ସହାୟକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କୃଷି କାମ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନଓ୍ବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାନ୍ତି । ଆଗାମି ଦିନରେ ସାମନଙ୍କ ପିଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍‌ ମାସରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିଯିବାରୁ ବନ୍ୟା ଆସେ । ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ପାଣିରେ ବୁଡିଯାଏ । ଫଳରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ପଡେ । "ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆମ ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ନହେବ," ରୁବି କହିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ରୁବି ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ରୁବି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଭୋଟିଂ ଦିନ ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍ ଆଣୁ ଏବଂ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭେଟ ଦେଉ," କହିଛନ୍ତି ରୁବି ।

ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଘର ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲାର ଦାଓ୍ବଥ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଆରା କଲାନ ଗ୍ରାମରେ । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେବେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ।

Food stalls along the Ganga Path at Patna Marine Drive
Food stalls along the Ganga Path at Patna Marine Drive (Etv Bharat)

ଯେପରି ଭାବେ ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ ଦୁଇଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ।

ନୀତି ଆୟୋଗର ସର୍ବଶେଷ Multidimensional Poverty (ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ/ସ୍ତର ଗରିବୀ) ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, 2022-23 ମସିହାରେ ବିହାରରେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଦାରିଦ୍ରୟ ହାର 26.59 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହା ଜାତୀୟ ହାର 11.28 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଜାତୀୟ ବହୁମୁଖୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତିନୋଟି ସମାନ ଗୁରୁତ୍ବପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର-ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣାର ମାନରେ ଅଭାବକୁ ମାପ କରେ, ଯାହା ଜାତିସଂଘର 12ଟି ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସୂଚକ ଦ୍ବାରା ଦର୍ଶାଯାଏ ।

2023ରେ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 2.97 କୋଟି ପରିବାରର 34.13 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାୟ 94 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ମାସିକ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍‌ ଆୟର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି । ସେହିପରି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିହାରରେ 15ରୁ 29 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ଜନସଂଖ୍ୟାର 9.9 ପ୍ରତିଶତ ବେକାର ଥିଲେ, ଯାହା 2018-19ର 30.9 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ବରିଷ୍ଠ ବୟସ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବେକାରି ରହିଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଫୁଡ କୋର୍ଟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ।

ଭୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆରା ସହରରୁ ଆସିଥିବା କୁନ୍ଦନ କୁମାର ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ଥିବା ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୋଜନାଳୟ - ବ୍ରୋଷ୍ଟର ପିଜା - ଚଲାନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ 'ସିଧା ଓଭନରୁ' ପିଜା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେ ଡେନମାର୍କରୁ ଆମଦାନି ହୋଇଥିବା ଏକ ମେସିନରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଇଟାଲୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । କୁନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାର ସିଂହଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିନଥିଲା । ସେ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ବଦଳରେ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଜାମସେଦପୁରରେ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଟାଇଗରଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିଛି ।"

ଆରା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ସିପିଆଇ(ଏମଏଲ) ର ପ୍ରାର୍ଥୀ କ୍ବାମୁଦ୍ଦିନ୍‌ ଅନସାରୀଙ୍କ ସହ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଫାଇଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ । କୁନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅରାଜକତା ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେବୁ । ମତଦାନ ଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବୁ । ସେହିଦିନ ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ।"

Ruby Devi and her children at Patna Marine Drive
Ruby Devi and her children at Patna Marine Drive (Etv Bharat)

ଗୁଞ୍ଜମ ଶର୍ମା ନିଜକୁ ସୁନାର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ଯ ଯିଏବି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇ 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ଗୟା ଜିଲ୍ଲାର ଇମାମଗଞ୍ଜ ବିଧାନସବା ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଆରା କାଲା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଗୁଞ୍ଜନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଳାକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିକଟରେ ଘରକୁ ଫେରି ପାଟନାରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ।ଗୁଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖୁ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବି । ଭୋଟଗ୍ରହଣ ଦିନ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବି । ମୋ ଗାଁର ବିକାଶ ଲୋକମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ।"

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଇମାଗଞ୍ଜ ଆସନ ବୁହୁଦିନ ଧରି ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦର ଦବଦବା ରହିଛି । ଏଠାରେ ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆଓ୍ବାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା (ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ) ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜିନତରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ଦୀପା କୁମାରୀ, ଜନସୂରଜ ପାର୍ଟିର ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଆରଜେଡି ଏହି ଆସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । ଏହି ମାର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବର ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପରି ବିବିଧ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

ସମୃଦ୍ଧ ବଜାର ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା:

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟନା ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭରେ 500 ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ରହିଛି । ଅନେକ ଲୋକ ବେଲୁନ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ କଭର, ଖେଳଣା, ଟାଟୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଏକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

A Café at Patna Marine Drive
A Café at Patna Marine Drive (Etv Bharat)

ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଗା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି, ପାଟନା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ(PSCL) ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ବାହାନ ଅଟେ । ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନାଗରିକ ସୁବିଧା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଗଠିତ ଭେଣ୍ଡିଂ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ପଥ ପ୍ରିଫେବ୍ରିକେଟେଡ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନଦୀକୂଳରେ ମୋଟ 500ଟି ପ୍ରିଫେବ୍ରିକେଟେଡ୍ କିଓସ୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । 80ଟି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ବାକିଗୁଡିକ ଷ୍ଟୋରେଜ ୟାର୍ଡରେ ପଡି ରହିଛି । ଯାହା ସ୍ଥାପନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ PSCL ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ କିଓସ୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ଆବେଦନ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ସେଗୁଡିକୁ ବ୍ଯବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ସବୁକିଛି ସ୍ବଚ୍ଛଭାବରେ କରାଯିବ । ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ କିଛିମାସ ସମୟ ଲାଗିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ । ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ କାମ ଆଗକୁ ଯିବ । ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ସପଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୂପିତ ହୋଇପାରିବ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ, 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ-2025: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୈଦାନରେ 1198 ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଏନଡିଏର ପଡିଲା ୱିକେଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025: ଏନଡିଏରେ ଛିଡ଼ିଲା ଆସନ ବଣ୍ଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେତେ ?

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
IMAMGANJ ASSEMBLY SEAT
PATNA SMART CITY LIMITED
PATNA SAHIB ASSEMBLY
BIHAR ELECTIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.