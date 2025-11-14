ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଚମକିଲେ ଚିରାଗ, LJPର ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ୍
କମାଲ କଲେ ମୋଦିଙ୍କ 'ହନୁମାନ'। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ରେଜଲ୍ଟ ସହ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଲେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ।
ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଚମକିଲେ ଚିରାଗ। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଚଳିତ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରି ଦେଖାଇଲେ ଚିରାଗ, କମାଲ କରିଲା ଚିରାଗଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ) LJP(R)। ଗତ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ଚିରାଗଙ୍କ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ଶୂନ ଥିବାବେଳେ ଏଥର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025 ପାଇଁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 69 ପ୍ରତିଶତ ଆସନରେ ସଫଳ ଥିବା LJP(R)କୁ ଯେକୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଏକଦା ଏନଡିଏରେ ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆସନର ଦାବି କରି ଆଲୋଚନାରେ ଥିବା ଚିରାଗ, ଆଜି ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ NDAର ଚିରାଗ। ସେ ସମୟରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜେପି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆଜିର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିବା 29ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଦଳକୁ 22ଟିରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଚିରାଗ ପାସୱାନ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଚିରାଗ
ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଚିରାଗ ପାସୱାନ ବିହାରର ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କଠାରୁ ସଫଳତାର ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇଛନ୍ତି। "ୟୁଥ୍ ଆଇକନ୍" ଭାବେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଯୁବ, ଦକ୍ଷ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଚିରାଗ। ଯାହା ବିହାର ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖେ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟର ଏବଂ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେପରିକି ବେକାରୀ, ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁଯୋଗ, ଚାକିରି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବାସକୁ ରୋକିବା। ତାଙ୍କର "ବିହାର ଫାଷ୍ଟ, ବିହାରୀ ଫାଷ୍ଟ" ସ୍ଲୋଗାନ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବି ପ୍ରଚାର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସାଧାରଣ ସଭା, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ "ଚିରାଗ MY" ଫର୍ମୁଲା (MODI-YOUTH) ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଦଳିତ ସମର୍ଥନ ଆଧାର ସହିତ, ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆକର୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଜାତି ସୀମାକୁ କାଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି।
29ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିଥିଲା ଏଲଜେପି(ଆର୍)
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ NDAର ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ (JDU) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ପ୍ରତ୍ୟେକ 101ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ LJP (R) 29ଟି ଆସନ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଂଝିଙ୍କ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା (HAM) ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକମୋର୍ଚ୍ଚା 6ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ।
2020 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ JDU 115ଟି ଆସନରେ, BJP 110ଟି ଆସନରେ ଏବଂ ମାଂଝିଙ୍କ HAM 7ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ମେଣ୍ଟରୁ ଅଲଗା ହୋଇ 135ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସନ- ମାଟିଆନି ଜିତିଥିଲା। ତଥାପି ସେହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପକ୍ଷ ବଦଳାଇ JDUରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
2020ରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LJP(R) ଯାତ୍ରା
2020 ନିର୍ବାଚନରେ ଏଲଜେପି 130ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିତିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏଲଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ବିଭାଜନ ଏବଂ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଯୋଗୁଁ ଏନଡିଏଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲା। ତଥାପି ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ 2020 ଅଭିଯାନକୁ ଜେଡିୟୁ ଭୋଟ କ୍ଷୟର କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 71ରୁ 43କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। LJP(R) ନିଜେ ଏନଡିଏ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ମେଣ୍ଟର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ପରୀକ୍ଷା
ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିହାରରେ ଶାସନ କରିଆସୁଥିବା ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। "ସୁଶାସନ ବାବୁ" ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ନୀତୀଶ, ଏଥର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିକୁ ନେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଜନସାଧାରଣ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଶାସନ ମଡେଲରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି।
ଏନଡିଏର ଶକ୍ତି ପାଲଟିଛି ମୋଦି-ନୀତୀଶ ଯୋଡ଼ି
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଏହା ମେଣ୍ଟକୁ ଉର୍ଜାବାନ୍ କରିଥିଲା। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଏବଂ ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥିରତାର ବାର୍ତ୍ତା ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଉପସ୍ଥିତି, ମିଳିତ ଭାବେ ମେଣ୍ଟକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛି।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟଦାନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ 65.08 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେକର୍ଡ 68.69 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ୍ ମତଦାନ ହାର 67.13 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2020 ଫଳାଫଳ
2020 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମୁଖ୍ୟତଃ NDA ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା। NDA 125 ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ BJP ସର୍ବାଧିକ 74 ଆସନ ଜିତିଥିଲା। JDU 43 ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ VIP ଏବଂ HAM ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଚାରିଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲେ। ମହାଗଠବନ୍ଧନ ରାଜ୍ୟରେ 110ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ RJD 75ଟି ଆସନ ଜିତି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ 19ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବାମ ଦଳଗୁଡ଼ିକ 16ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ସିପିଆଇ(ଏମ୍ଏଲ୍), ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସିପିଆଇ ଏବଂ ସିପିଏମ୍ ଜିତିଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, AIMIM ପାଞ୍ଚଟି ଜିତିଥିଲା ବେଳେ BSP, LJP ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଜିତିଥିଲା।
