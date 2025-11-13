ବିହାରରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି ? କାଲି ଭୋଟ ଗଣତି, କେମିତି ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି
କାଲି ବିହାର ଜନାଦେଶ । କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ରାୟ ? ଗଣତି ପାଇଁ ECIଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
Published : November 13, 2025 at 8:49 PM IST
Bihar Assembly Election 2025 ପାଟନା (ବିହାର): କାହାର ହେବ ବିହାର, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ? କେଉଁଦଳ ଗଢ଼ିବ ସରକାର ? କିଏ ହେବ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ? ରାତି ପାହିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବିହାର ଚିତ୍ର । କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏବେ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ଏକଜିଟ ପୋଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏକଜାଟ ପୋଲ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ତେବେ ବିହାର ଭୋଟ ଗଣତି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ? କେତୋଟି ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି ? ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କରାଯାଇଛି ? ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ।
ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିହାରର 243 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ । ଭୋଟ ଗଣତି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ 38 ଜିଲ୍ଲାରେ 46 ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 14ଟି ଟେବୁଲରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (ECI)ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । 60 କମ୍ପାନୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CAPF) ବିହାର ସ୍ପେଶାଲ ଆର୍ମଡ୍ ପୋର୍ସ (BSAP) ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପାଖ ରୋଡକୁ ପୋଲିସ ଦ୍ବାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ । କେବଳ ଆମ୍ବ୍ୟୁଲାନ୍ସ, ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯେପରିକି ପୋଲିସ, ECI ଓ ନ୍ୟାୟିକ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଯାନାବାହନ ଯାତାୟତକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।
ବିହାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବିନୋଦ ସିଂ ଗୁଞ୍ଜିଆଲ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାରର 243 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚମମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭୋଟ ଗଣନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । 243 କାଉଣ୍ଟିଂ ଅବଜରଭର ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 46 ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ 243 ଜଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର (RO)ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯିବ ।"
କାହିଁକି ହୋଇଛି 46 ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର:
ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ଆସନର ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିହାରର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଏକରୁ ଅଧିକ ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି । ଭୌଗୋଳିକ କାରଣରୁ, ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ବିହାରରେ 46 ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ଭୋଟ ଗଣନା ସକାଳ 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ECI ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ପି.ପବନ କହିଛନ୍ତି, "କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ, ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପରେ ସକାଳ 8.30ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM) ଭୋଟ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଇଭିଏମ୍ ଗଣନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ଗଣନା ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ।"
EVMଗୁଡ଼ିକ ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି । ଇଭିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଗଣନାକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାହାର କରି ଖୋଲାଯିବ । ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ପରି, ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଭୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଗଣନା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ଟେବୁଲ୍ରେ କରାଯିବ ।
4,372 କାଉଣ୍ଟିଂ ଟେବୁଲ୍:
ଭୋଟ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 4,372 କାଉଣ୍ଟିଂ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କେଉଣ୍ଟିଂ ଅବଜର୍ଭର, ଜଣେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେବୁଲ୍ରେ ଜଣେ ମାଇକ୍ରୋ-ଅବଜର୍ଭର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ 18,000ରୁ ଅଧିକ ଏଜେଣ୍ଟ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରିବେ ।
ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାର 14ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପୃଥକ ହଲ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଗଣନା କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଲ୍ରେ 14ଟି ଟେବୁଲ୍ ରହିବ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ ।
ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିୟାଗରାଜନ୍ ଏସଏମ କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ଭୁଲ ଗଣନା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ SOP ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । A.N. କଲେଜରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଟେଲିଭିଜନ ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।"
ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଫର୍ମ 17C:
ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ ଗଣନା ରାଉଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡରେ 14ଟି EVM ଗଣନା ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ମିଡିଆ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଥିବା ଭୋଟ ଘୋଷଣା କରିବେ । ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଗଣନା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ 17C (ପାର୍ଟ I) ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ECI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଗଣନା ଶେଷ ହେବା ପରେ, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା (MCC) ନଭେମ୍ବର 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 67.14 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି ।
