ଭୋଟ ଦେଉଛି ବିହାର, ଦିନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା 60.40 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ
ହାଇଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି ।
Published : November 11, 2025 at 3:22 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 4:10 PM IST
ପାଟନା (ବିହାର): ହାଇଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 20 ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ଆସନରେ ମତସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟର । ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା 60.40 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି । 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 3.7 କୋଟି ଭୋଟର ।
#WATCH | #BiharAssemblyElections | मधुबनी, बिहार: लोक गायिका एवं अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने द्वितीय चरण के मतदान पर कहा, " ...मैंने मतदान कर लिया है। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट डालती हूं। मैं चाहती हूं कि देश हित में जो काम हो उसमें मैं अपना… pic.twitter.com/XyFyhaoKsL— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ:
ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନେତାମାନେ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁବେ ମତସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ନିଜ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଉମେଶ କୁଶବାହାଙ୍କ ସହ ଘନଘନ ଆଲୋଚନା କରି 122 ଆସନର ଫିଡବ୍ୟାକ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଢିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜେଡିୟୁ ନେତା ।
#WATCH भागलपुर (बिहार): भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, " बिहार के तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का महान पर्व है इस महान पर्व को बड़ी खुशहाली से मनाए। सुबह से लोग कतार में लगे हुए हैं...मुझे लग रहा है कि nda के पक्ष में मतदान हो रहा है। सभी लोग मतदान… pic.twitter.com/90aCf15Lyb— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
ମତଦାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବିହାରକୁ ତ୍ରିପଲ R ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି,"ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । ବିହାରକୁ ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ (ଫଳାଫଳ), ରେସପେକ୍ଟ (ସମ୍ମାନ), ରାଇଜ (ବୃଦ୍ଧି) ଦରକାର ।"
बिहार को अब 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭 चाहिए, 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 चाहिए और 𝐑𝐢𝐬𝐞 चाहिए।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 11, 2025
सबसे पहले हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रथम चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया और पूरे देश को ये संदेश दिया कि अब भाषण और जुमले नहीं चलेंगे, अब परिवर्तन का शंखनाद हो चुका है और बिहार सिर्फ़ परिणाम…
ମତଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା:
ଅଧିକାଂଶ ବୁଥରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆରରିୟାରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗୟାଜି ସିନ୍ଧୁଗଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | #BiharElection2025 | सासाराम, बिहार: जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने द्वितीय चरण के मतदान पर कहा, " ... बिहार के मतदाताओं ने प्रथम चरण में दिखाया है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ। आज चुनाव आयोग का जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार प्रथम चरण से भी ज्यादा… pic.twitter.com/EbhCrKfFmy— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
7ଟି ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ:
243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (ନଭେମ୍ବର 6) ରେ 121 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତଦାନ ସରିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 64.46 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି । ନଭେମ୍ବର 14ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳ ।ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) 7ଟି ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 8ଟି ବିଧାନସଭା ସିଟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରର ବଜଗାମ ଓ ନଗରୋଟା, ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ତା, ଝାଡଖଣ୍ଡର ଘାଟାଶିଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜୁବଲି ହିଲ୍ସ, ପଞ୍ଜାବର ତରନତାରନ, ମିଜୋରାମର ଡମ୍ପା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡାରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟର ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ