ETV Bharat / bharat

ଭୋଟ ଦେଉଛି ବିହାର, ଦିନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା 60.40 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ

ହାଇଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି ।

Bihar Election 2025 second phase voting
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2025 at 3:22 PM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 4:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାଟନା (ବିହାର): ହାଇଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 20 ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ଆସନରେ ମତସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟର । ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା 60.40 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି । 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 3.7 କୋଟି ଭୋଟର ।

ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ:

ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନେତାମାନେ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁବେ ମତସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ନିଜ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଉମେଶ କୁଶବାହାଙ୍କ ସହ ଘନଘନ ଆଲୋଚନା କରି 122 ଆସନର ଫିଡବ୍ୟାକ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଢିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜେଡିୟୁ ନେତା ।

ମତଦାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବିହାରକୁ ତ୍ରିପଲ R ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି,"ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । ବିହାରକୁ ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ (ଫଳାଫଳ), ରେସପେକ୍ଟ (ସମ୍ମାନ), ରାଇଜ (ବୃଦ୍ଧି) ଦରକାର ।"

ମତଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା:

ଅଧିକାଂଶ ବୁଥରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆରରିୟାରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗୟାଜି ସିନ୍ଧୁଗଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

7ଟି ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ:

243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (ନଭେମ୍ବର 6) ରେ 121 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତଦାନ ସରିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 64.46 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି । ନଭେମ୍ବର 14ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳ ।ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) 7ଟି ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 8ଟି ବିଧାନସଭା ସିଟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରର ବଜଗାମ ଓ ନଗରୋଟା, ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ତା, ଝାଡଖଣ୍ଡର ଘାଟାଶିଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜୁବଲି ହିଲ୍ସ, ପଞ୍ଜାବର ତରନତାରନ, ମିଜୋରାମର ଡମ୍ପା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡାରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟର ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ବିହାର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଜାରି: 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 3.7 କୋଟି ଭୋଟର, ମୈଦାନରେ 3 ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ହେଭିଓ୍ୱେଟ୍

ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ନାହିଁ, ନୀତିଶ କୁମାର ହିଁ NDA ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : November 11, 2025 at 4:10 PM IST

TAGGED:

BIHAR SECOND PHASE VOTING
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR VOTING UPDATE
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.