"ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରୁଛି..." ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଜନୀତି

ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଝିଅ ଯିଏ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ପିତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଦାନ କରିଥିଲେ।

File photo of Rohini Acharya with Lalu Prasad Yadav
File photo of Rohini Acharya with Lalu Prasad Yadav (ETV Bharat)
ପାଟନା: ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାରରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲାଲୁ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜନୀତିରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ:

ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରୁଛି। ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜ୍ ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ଦୋଷ ନେଉଛି।"

ପାରିବାରିକ ବିଭେଦ:

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସେ କେବଳ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରେ ଏକ ଗଭୀର ସଙ୍କଟର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି, ଯାହା ନିରନ୍ତର ବିଭେଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।

ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା:

ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ସେ ପରିବାର ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜ୍ କିଏ?:

ରୋହିଣୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆରଜେଡିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ। ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାର ଏବଂ ଦଳୀୟ ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ରୋହିଣୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାମକରଣ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ, ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଗମ୍ଭୀର।

ପିତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଝିଅର ଯନ୍ତ୍ରଣା:

ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଝିଅ ଯିଏ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ପିତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏକ ଝିଅର ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା। ଆଜି ଏପରି ଏକ ଝିଅର ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଏତେ ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଛି ଯେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ।

File photo of Rohini Acharya with Tejashwi Yadav and Rabri Devi
File photo of Rohini Acharya with Tejashwi Yadav and Rabri Devi (ETV Bharat)

ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ବିଭାଜନ:

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲାଲୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଏବଂ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମେ 2025ରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ "ଦାବିହୀନ ଆଚରଣ" ଏବଂ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ।

ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ:

ଏହାପରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ନିଜସ୍ୱ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଥର ସେ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ମହୁଆ ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ରୋହିଣୀଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ହେବା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ, ପରିବାରରେ ମତଭେଦର ସମସ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ:

2025 ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ RJD ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ଅଛି। NDA 243 ଆସନରୁ 202ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମାତ୍ର 35 ଆସନ ପାଇଛି। ଏପରିକି RJDର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 25କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଏହି କାରଣରୁ ସେ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି:

ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିଆରୋପର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରାଜୟ ପାଇଁ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ସେ ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ।

ପାରିବାରିକ କଳହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା:

ରୋହିଣୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ର ଜବାବରେ, ଜେଡିୟୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ନୀରଜ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆରଜେଡି ଏକ ପାରିବାରିକ ଦଳ। ପାରିବାରିକ କଳହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ, ପିତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଚେହେରାରେ ଏବେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଅଛି । ଦିନେ ତାଙ୍କ ଭାଇର ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧି ଥିବାବେଳେ ଏବେ ପରିବାର ଏବଂ ଦଳ ଉଭୟକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି।

"ଲାଲୁ ଜୀ ରାଜନୀତିର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଲାଲୁ ଯାଦବ, ଆପଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରୋହିଣୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।" - ନୀରଜ କୁମାର, ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର, ଜେଡିୟୁ

"ବାହ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କର":

ନୀରଜ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅର ଲୁହ ବହୁତ ଭାରୀ ହେବ। ଦଳର ଏକତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏବଂ ପରିବାରର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ବିହାର ବାହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

File photo of Rohini Acharya with her parents
File photo of Rohini Acharya with her parents (ETV Bharat)

RJDର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ:

ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରବୀଣ ବାଗି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜନୀତିରୁ ବିଦାୟ RJD ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ। ସେ ଦଳର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ, ସାହସୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମହିଳା ଚେହେରା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଧାରଣ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା।

"ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଦାୟ RJD ପୁନଃନିର୍ମାଣର ପଥକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରିଦେବ।" - ପ୍ରବୀଣ ବାଗି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ

ସଙ୍କଟରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାର:

ପ୍ରବୀଣ ବାଗି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜନୀତି ଏବଂ ପରିବାର ଉଭୟରୁ ବିଦାୟ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା ବିହାର ରାଜନୀତିରେ "ଲାଲୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର"ର କ୍ରମାଗତ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଏବଂ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର କାହାଣୀ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ?: ପ୍ରବୀଣ ବାଗି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିହାର ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଏବେ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କୁଚିତ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ, ଏହି ଫାଟ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଉଛି କି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତା ବାହାରୁଛି ।

