ବିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ : ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ 122 ଆସନ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯୁବ ଭୋଟର
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ମତଦାତା । ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସହ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ।
November 10, 2025 at 1:04 PM IST
Bihar Phase 2 Voting ପାଟନା (ବିହାର): ଏବେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିହାର । ସରିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ । ଆସନ୍ତାକାଲି (ନଭେମ୍ବର 11) ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 20 ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ଆସନରେ ମତସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଭୋଟର । 243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ, ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 121 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତଦାନ ସରିଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସହ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବ ଭୋଟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୁମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ରାଜନୀତି ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ବୁଥ ଅଭିମୁଖେ ପୋଲିଂ ଟିମ୍:
ବିହାରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ବୁଥଗୁଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିଂ ଟିମ୍ । ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇଭିଏମ ମେସିନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ନିଜ ନିଜ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବ୍ଯାପକ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଅତିସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ବିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ:
ବିହାର- ନେପାଳ ସୀମା ସମେତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗିଥିବା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 20 ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ଆସନରେ ମଙ୍ଗଳବାର (ନଭେମ୍ବର 11) ଭୋଟ ପଡିବ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 45ହଜାର 399 ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଜନତା । ଏହାମଧ୍ୟରୁ 5326ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 40073 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ । 595ଟି ବୁଥ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । 91ଟି ବୁଥ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରୁ ଓ୍ବେବକାଷ୍ଟ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।
14ରେ ବିହାର ରେଜଲ୍ଟ:
ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସହିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ । ସରକାର ଗଢିବା ପାଇଁ ଆରଜେଡି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ମହାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଏନଡିଏ ପୂରା ବଳ ଖଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ । ଗୟା, ବାଗଲପୁର, ମଧୁବନୀ, କଟିହାର, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ ସମେତ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ ହେବ । 122 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ 101 ସାଧାରଣ, 19 ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ଏସସି) ଏବଂ 2 ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି(ଏସଟି) ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ।
1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା:
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ମତଦାତା । 1761 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ 1372 ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ 70 ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1165 ଜଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ 136 ମହିଳା ଓ ଜଣେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଲଢୁଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 462 ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢୁଥିବା ବେଳେ 109 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ହାରାହାରି 11 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୈଦାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଚଇନପୁର, ଗାୟନ ଟାଉନ ଓ ସାସାରାମ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ସର୍ବାଧିକ 22 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢୁଛନ୍ତି । ବନମାନ୍ଖି(ଏସସି), ଚାନପଟିଆ, ଲୌରିଆ, ରକ୍ସୌଲ, ସୁଗୌଲି ଓ ତ୍ରିବେଣୀଗଞ୍ଜ (ଏସସି) ଆସନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ଦଳରୁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ?
ବିଜେପି- 53 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଜେଡିୟୁ- 44 ଜଣ
ଆରଜେଡି- 71 ଜଣ
କଂଗ୍ରେସ - 37 ଜଣ
ଜନ ସୁରଜ ପାର୍ଟି (ଜେଏସପି)-120 ଜଣ
ବିକାଶଶୀଳ ଇନସାନ ପାର୍ଟି (ଭିଆଇପି)- 7 ଜଣ
ସିପିଆଇ (ଏମଏଲ-ଏଲ)- 6 ଜଣ
ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ)- 15 ଜଣ
ସ୍ୱାଧୀନ - 462 ଜଣ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ- 487 ଜଣ
ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ:
ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି । ମୋଟ 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 136 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ମୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରତିଶତ । ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଆରଜେଡିରୁ 13 ଜଣ, ଜେଡିୟୁରୁ 9 ଜଣ, ବିଜେପିରୁ 10 ଜଣ, ଆଇଏନସିରୁ 2 ଜଣ ଓ ଜେଏସପିରୁ 12 ଜଣ ମହିଳା ଲଢୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା:
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25ରୁ 88 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି 88 ବର୍ଷୀୟ ଆରେଜେଡି ନେତା ଭଗଓ୍ବନ ମାରେୟା । ସେ ଧାମଦାହା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସର୍ବ କନିଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱାଧୀନ, ଜେଜେପି, ଆପ୍, ବିଏସପି, ଆରଏଲଜେପି, ଆଇଏନସି, କେଏସଡି ଦଳରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟରଙ୍କ ବୟସ 31ରୁ 60 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 201 ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ (12 ମହିଳା ମୁସଲମାନ ) ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଦଳ ମଧ୍ୟରେ AIMIM 18 ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ସେହିପରି ଜେଏସପି 20, ଆରଜେଡି 12, ଆଇଏନସି 9 ଜଣ ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା କଟିହାରରେ 32, କିଶନଗଞ୍ଜରେ 25, ଆରାରିଆରେ 23 ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ 23 ରହିଛି ।
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି:
ବିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ନାମରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 415 (32 ପ୍ରତିଶତ)ଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ 341 (26 ପ୍ରତିଶତ) ଗୁରୁତର କ୍ରିମିନାଲ ଚାର୍ଜ ଲାଗିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 19 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଇପିସି ଧାରା 302/ 303 ଓ 52 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଓ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ (IPC ଧାରା376) ମାମଲା ରହିଛି ।
ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଟିପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ:
ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ କୋଟିପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସର୍ବମୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 562 (43 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରାର୍ଥୀ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ । ସବୁଠୁ ଧନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଆଇପି ଦଳରୁ ଲଢୁଥିବା ରଣକୌଶଳ ପ୍ରତାପ ସିଂହ । ସେ ଲୌରୀୟାରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର 356 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ନେଇ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆରଏଲଜେପି ପାର୍ଟିରୁ ଲଢୁଥିବା ବ୍ରିଟିଶ କୁମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ସେ ଗୁରୁଆରୁ ଲଢୁଥିବା ବେଳେ ସେ 250 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ । ସେହିଭଳି ମନୋରମା ଦେବୀ ତୃତୀୟ ଧନୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ । ସେ ବେଲଗଞ୍ଜରେ ଜେଡିୟୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 75 କୋଟି ।
ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁକାବିଲା:
ବିହାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫେସ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ମୁଖ୍ୟ ଚିରାଗ ପାସଓ୍ବାନଙ୍କ ସମେତ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାର, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ଷା ସରିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ବେ 71 ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲି କରି ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି (ନଭେମ୍ବର 11) ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ମଙ୍ଗଳବାର 1302ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 20 ଜିଲ୍ଲାର 122 ଆସନର ଭୋଟରମାନେ । କାହା କଥାର ଦମ ରହିଛି ଓ ଜନତା କାହା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳୁଛନ୍ତି ତାହା ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଗଣତି ଓ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଜଣାପଡିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 121 ଆସନରେ 65.08 ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା।
ବିହାର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2025 ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ