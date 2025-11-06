ବିହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ: ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ନୀତୀଶ ଏବଂ ତେଜସ୍ବୀ, ଜାଣନ୍ତୁ 121 ଆସନର ଟିକନିଖ୍ ତଥ୍ୟ
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1314 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମତଦାନ । ମୈଦାନରେ ଆରଜେଡି ନେତା ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ।
Published : November 6, 2025 at 11:01 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 12:05 PM IST
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025 ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର 121ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟଦାନ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସହିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜେଡିୟୁ ନେତା ନୀତୀଶ କୁମାର, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆରଜେଡି ନେତ୍ରୀ ରାବଡ଼ି ଦେବୀ, ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଏବଂ ଆରଜେଡି ସାଂସଦ ମିଶା ଭାରତୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ରାଜନେତା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ।
#WATCH | Patna: After casting his vote, RJD leader and Mahagathbandhan's CM face Tejashwi Yadav says, " i appeal to the people of bihar to cast their votes in large numbers, keeping in mind their present and future. vote for employment, education, good healthcare... we are going… pic.twitter.com/TiB6482PKN— ANI (@ANI) November 6, 2025
ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ବୁଥ ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମତଦାତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି । ବିଜେପି, ଜେଡି(ୟୁ), ଆରଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତାଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି । ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ।
#WATCH | Bakhtiyarpur, Patna: Bihar CM Nitish Kumar shows his inked finger after casting his vote in the first phase of #BiharElections2025. pic.twitter.com/QeXWHKsUhx— ANI (@ANI) November 6, 2025
ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଖ୍ୟା :
- ମାଧେପୁରା- 4ଟି ଆସନ
- ସହାରା- 4ଟି ଆସନ
- ଦରଭଙ୍ଗା- 10ଟି ଆସନ
- ମୁଜାଫରପୁର- 11ଟି ଆସନ
- ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ- 6ଟି ଆସନ
- ସିୱାନ- 8ଟି ଆସନ
- ସରନ- 10ଟି ଆସନ
- ବୈଶାଳୀ- 8ଟି ଆସନ
- ସମସ୍ତୀପୁର- 10ଟି ଆସନ
- ବେଗୁସରାଇ- 7ଟି ଆସନ
- ଖାଗରିଆ- 4ଟି ଆସନ
- ମୁଙ୍ଗେର- 3ଟି ଆସନ
- ଲଖିସରା- 2ଟି ଆସନ
- ଶେଖପୁରା- 2ଟି ଆସନ
- ନାଲନ୍ଦା- 7ଟି ଆସନ
- ପାଟନା- 14ଟି ଆସନ
- ଭୋଜପୁର- 7ଟି ଆସନ
- ବକ୍ସର- 4ଟି ଆସନ
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 121ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ, 1314 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମତଦାନ । ମୈଦାନରେ ଆରଜେଡି ନେତା ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ୧,୩୧୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୧,୧୯୧ ପୁରୁଷ, ୧୨୨ ମହିଳା ଏବଂ ୧ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ଦଳର କେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ?
- ଜେଡି(ୟୁ) - ୫୭ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ବିଜେପି - ୪୮ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଆରଜେଡି - ୭୨ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଆଇଏନସି - ୨୪ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଜେଏସପି - ୧୧୮ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଭିଆଇପି - ୫ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ସିପିଆଇ(ଏମଏଲ)(ଏଲ) - ୧୪ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଏଲଜେପି(ଆରଭି) - ୧୩ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ସ୍ୱାଧୀନ - ୪୬୪ ପ୍ରାର୍ଥୀ
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ - ୪୯୯ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା:
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୪୧-୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି । ୨୫-୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁବ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ସ୍ନାତକ: ୨୯୫ ଜଣ
ସ୍ନାତକୋତ୍ତର: ୨୦୬ ଜଣ
ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବୃତ୍ତିଗତ: ୧୧୭ ଜଣ
ଡକ୍ଟରେଟ୍: ୪୦ ଜଣ
ଦ୍ବାଦଶ ପାସ୍: ୨୬୧ ଜଣ
ଦଶମ ପାସ୍: ୧୭୮ ଜଣ
ନିରକ୍ଷର: ୮ ଜଣ
#WATCH | #BiharElection2025 | As she arrived to vote, former CM and RJD leader Rabri Devi said, " my best wishes to both my sons. tej pratap is contesting on his own. i am their mother. good luck to both of them."— ANI (@ANI) November 6, 2025
she says, "i appeal to the people of bihar to step out and vote… pic.twitter.com/ONsN5vx8pi
କୋଟିପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ :
ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ (ADR) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୫୧୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୋଟିପତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ।
- କୁମାର ପ୍ରଣୟ (ବିଜେପି) - ମୁଙ୍ଗର - 170 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ରାଜ କିଶୋର ଗୁପ୍ତା (ଆଇଏନ୍ଡି) - ମହାରାଜଗଞ୍ଜ - 137 ଟଙ୍କା
- ଅନନ୍ତ କୁମାର ସିଂ (ଜେଡି (ୟୁ) - ମୋକାମା - 100 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଡ. କୁମାର ପୁଷ୍ପଞ୍ଜୟ (ଜେଡି (ୟୁ) - ବାରବିଳା - 94 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଅରୁଣ କୁମାର (ଆରଜେଡି) - ତାରାପୁର - 83 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ସିଂ (ଜେଏସପି) - ମନେର - 80 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦେଓ କୁମାର ଚୌରାସିଆ (ଆରଜେଡି) - ହାଜିପୁର - 68 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ (ଆଇଏନ୍ଡି) - ଜଗଦୀଶପୁର - 63 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଅରୁଣ କୁମାର ଗୁପ୍ତା (ଆରଜେଡି) - ବାରରିଆ - 54 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ (LJP- RV) - ସିମ୍ରି ବଖତିଆରପୁର - 45 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶପୁରର ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ (ଆଇଏନ୍ଡି) ଯାହାଙ୍କ ଆୟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ବାରବିଘାର ଡକ୍ଟର କୁମାର ପୁଷ୍ପଞ୍ଜୟ (ଜେଡି (ୟୁ) ଯାହାଙ୍କ ଆୟ 4.6 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଦରଭଙ୍ଗାର ମୋଜାହିଦ ଆଲମ (SUCI-C) ଏବଂ ବାର୍ହରୁ ଶତ୍ରୁଧନ ବର୍ମା (PPI-D), ଉଭୟେ ମାତ୍ର 1,000 ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
#WATCH | #BiharElection2025 | As she arrived to vote, former CM and RJD leader Rabri Devi said, " my best wishes to both my sons. tej pratap is contesting on his own. i am their mother. good luck to both of them."— ANI (@ANI) November 6, 2025
she says, "i appeal to the people of bihar to step out and vote… pic.twitter.com/ONsN5vx8pi
ବ୍ୟୁୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ