ବିହାରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ...

ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଜେଡିୟୁ 25ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତେ, ତେବେ ସେ ଅବସର ନେବେ। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ?

ବିହାରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର
Published : November 14, 2025 at 9:31 PM IST

Updated : November 14, 2025 at 10:04 PM IST

ପାଟନା: 2025 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନଡିଏ 200ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବା ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମଧ୍ୟ ବାଜିରେ ଥିଲେ। ହେଲେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଜନ ସୂରଜ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରିନାହିଁ। ଏବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ, ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିବା ପିକେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବେ କି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜେଡିୟୁ 25ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତେ, ତେବେ ସେ ଅବସର ନେବେ।

ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ନାଡ଼ି ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର
ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ପିକେ:

ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏଥର ବିହାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଜନ ସୂରଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସେ 120-130 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ଆସନ ଜିତୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରାଜୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି।

ସମସ୍ତ ଆସନରେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ:

ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଆରମ୍ଭରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ବିହାରର ସମସ୍ତ 243 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜନ ସୂରଜ ସମସ୍ତ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ତଥାପି ଦାନାପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଳର ସମ୍ମତି ବିନା ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।

ସମସ୍ତ ଆସନରେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ହେଲେ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ
ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ:

ଖୋଦ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଥର କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତେବେ ସେ ରାଘୋପୁରରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ହେଲେ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରଗହରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ କେବଳ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ଆସନରେ ପ୍ରଚାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ।

ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମୀଙ୍କ ଦଳ:

ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ ଅଛି। Indian Political Action Committee- IPAC ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିରେ ସହାୟତା କରିଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିହାରରେ ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ବୃତ୍ତିଗତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିହାର ସାରା ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଗାଁ ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ବିହାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିଥିଲା। ବିହାର ସାରା ପଦଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ପାଟନାର ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥିବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବିହାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।

ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର
ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ଗଠନ:

2 ଅକ୍ଟୋବର, 2024ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିହାରରେ ଜନ ସୂରଜ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପାଟନାର ପଶୁଚିକିତ୍ସା କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, 2025 ନିର୍ବାଚନ ବିହାରରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ସେ ଦଳରେ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ବିହାରରେ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।

ଦଳ ଗଠନ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଚାରିଟି ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦଳ ସମସ୍ତ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦଳ ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​କୌଣସି ଆସନ ଜିତି ନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏହି ଚାରିଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ 60,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ 2025 ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଜନ ସୂରାଜ ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, 2025ରେ ଛଠ୍ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବିହାର ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜନ ସୂରାଜ ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ, ତେବେ ଏପରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିହାରରେ ₹15,000ରୁ ₹20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ।

ନିର୍ବାଚନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇ ବି କାହିଁକି ହାରିଗଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ?
ବିହାରରେ ପଦଯାତ୍ରା:

ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଉପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏପରିକି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ 2014 କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ସରକାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।

କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ?:

ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ପ୍ରଫେସର ଏନକେ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିହାରରେ ରାଜନୀତି କେବଳ ସୁଶାସନ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭାଷାରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ "ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ" ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।

ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ
"ଜାତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୀକରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବିହାରରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇ NDA ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯାହା ଉଭୟ ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନ ସୂରଜଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏଠାରେ ରାଜନୀତି, ଜାତି ରାଜନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ।" - ପ୍ରଫେସର ଏନକେ ଚୌଧୁରୀ, ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ବାଗତ:

ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଜନ ସୂରଜଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୁଖପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜନତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତା ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ବିଫଳତା କେଉଁଠାରେ ହୋଇଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ।

"ଜନାଦେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଆମର ଦଳ ନୂତନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ବିହାରର ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହୋଇଛି, ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଥକିବେ ଏବଂ ନା ଜନ ସୂରଜ ଦୁର୍ବଳ ହେବ।" - ସଞ୍ଜୟ ଠାକୁର, ମୁଖପାତ୍ର, ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି

ନିର୍ବାଚନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇ ବି କାହିଁକି ହାରିଗଲେ?:

ସୁନୀଲ ପାଣ୍ଡେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ, ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ସେ ବିହାରରେ କଠିନ ସମୟରେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ସେ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ କାହିଁକି ଜିତିପାରିଲେ ନାହିଁ?

"ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସନର କ୍ଷମତାରେ ନେତାଙ୍କୁ ଜନତାମାନେ ବସାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନାଡ଼ି ବୁଝିବା ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାଣୁ ଥିବାର ଦାବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାବି ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି।" - ସୁନୀଲ ପାଣ୍ଡେ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ

ଲକ୍ଷ୍ୟ ହରିଗଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର:

ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁନୀଲ ପାଣ୍ଡେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଯାହା ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ନାଡ଼ି ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିହାରର ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ତିନି ବର୍ଷ ପଦଯାତ୍ରା ବହୁତ ସମୟ ନଥିଲା, କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ବିହାରରେ ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷର ପଦଯାତ୍ରାରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ସେ ସେଠାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଅବସର ନେବେ ପିକେ?: ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜେଡିୟୁ 25ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିଥାଏ, ତେବେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବେ। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ରାଜନୀତି ଛାଡିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ।

Last Updated : November 14, 2025 at 10:04 PM IST

