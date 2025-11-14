ବିହାରରେ ପୁଣି ଚାଲିବ ସୁଶାସନ ବାବୁ ସରକାର, ରେକର୍ଡ ଦଶମ ଥର ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବିହାର ଦେଇଛି ଜନାଦେଶ । ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ସହ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଏନଡିଏ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ନାମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ।
BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULT 2025 ପାଟନା (ବିହାର): ଏକଜାଟ୍ ହେଲା ଏକଜିଟ ପୋଲ୍ ଆକଳନ । ବିହାରରେ ପୁଣି ଏନଡିଏ ସରକାର । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତ ସହ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସରକାର ଗଢିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି-ଜେଡିୟୁ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ । ଜେଡିୟୁ ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାର ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସିବା ଏକପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅରରେ ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଶାସନ ବାବୁ ନୀତିଶ କୁମାର ।
ନୀତିଶ କୁମାର ... ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଶୀର୍ଷରେ ... ମହିଳାଙ୍କ ଫେବରେଟ୍ ... ଜନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ... ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସିକୁ ପ୍ରୋ ଇନକମ୍ବେନ୍ସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ-ଜେଡିୟୁର ନିର୍ବିବାଦୀୟ ନେତା ନୀତିଶ କୁମାର । 2025 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଥିବା ନୀତିଶଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ବାସ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟର । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୀତିଶଙ୍କ ଦଶମ ପାଳି:
ନୀତିଶ କୁମାର 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2000ରେ ପ୍ରଥମ ଥର 7 ଦିନ ପାଇଁ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିନପାରିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା । 2005ରେ ବିହାରରେ 2 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ କେହି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିନପାରିବାରୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣିଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଏନଡିଏ ବହୁମତ ହାସଲ କରି ସରକାର ଗଢିଥିଲା । ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର । ଏଥର ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହାପରଠୁ ଆଠ ମାସ ବ୍ୟତୀତ ସେ ନିରନ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି । ନୀତିଶ ଏଥର ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିସହ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ହେବାରେ ନୀତିଶଙ୍କ ରେକର୍ଡ:
ସର୍ବାଧିକ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର । ଚଳିତ ଥର ସେ ଦଶମ ଥର ଶପଥ ନେବାର ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରଭଦ୍ର ସିଂହ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଲଳିତା 6 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିବା ସିକ୍କିମ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଓ୍ବନ କୁମାର ଚାମଲିଙ୍ଗଙ୍କ 5 ଥର ସିଏମ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ବସୁ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗେଗୋଙ୍ଗ ଅପାଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ 5 ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାରେ ନିଜ ରେକର୍ଡ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ।
ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର ରେକର୍ଡ:
ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବା ରେକର୍ଡ, ସିକ୍କିମର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଓ୍ବନ କୁମାର ଚାମଲିଙ୍ଗଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି । ସେ 1994ରୁ 2019 ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ 165 ଦିନ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2000ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ବର୍ଷ 99 ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ବାସୁ 1977ରୁ 2000 ମସିହା ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏମ ଗାଦି ସମ୍ଭାଳୀ ତୃତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି । ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ବହୁମତରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସିଏମ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର । ନୀତିଶ କୁମାର 18 ବର୍ଷ 347 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଟପ 10 ଲିଷ୍ଟର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ।
#WATCH पटना (बिहार): जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने महागठबंधन के सीएम चेहरे और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, '...जनता तय करेगी किसे सत्ता में बैठाना है आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा लोकतंत्र में… pic.twitter.com/BewuvnUGWC— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
ନିଜ ରେକର୍ଡ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବେ ନୀତିଶ କୁମାର:
ନୀତିଶ କୁମାର 9 ଥର, ବୀରଭଦ୍ର ସିଂହ ଓ ଜୟଲଳିତା 6 ଥର, ପଓ୍ବନ କୁମାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜ୍ୟୋତି ବାସୁ ଓ ଗେଗୋଙ୍ଗ ଅପାଙ୍ଗ 5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନୀତିଶ ନିଜ ରେକର୍ଡ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି 10ମ ଥର ପାଇଁ ସିଏମ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ।
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ:
- ନୀତିଶ କୁମାର 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ସେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ।
- 24 ନଭେମ୍ବର 2005ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୁରା କରିବା ପରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ।
- ନଭେମ୍ବର 26, 2010 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ 2014 ମେ 17 ତାରିଖ ଯାଏ ସେ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ।
- ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ 22 ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2015 ରେ ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ପୁଣି ସିଏମ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ନୀତିଶ ଲଗାତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ।
- ଦଳ ବଦଳାଇବା କାରଣରୁ ସେ ଅନେକ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି । 2015 ନଭେମ୍ବରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ନୀତିଶ ।
- ଜୁଲାଇ 2017ରେ ଏନଡିଏ ସହ ମିଶି ସରକାର ଗଢିଥିଲେ ନୀତିଶ । ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ବି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ନୀତିଶ ।
- 2020 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ।
- 2022ରେ ଦଳ ବଦଳାଇ ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନୀତିଶ । ଏହାପରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
- 2024ରେ ନୀତିଶ ପୁଣି ମେଣ୍ଟ ବଦଳାଇ ଏନଡିଏ ସହ ମିଶିଥିଲେ ଓ ନବମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ।
ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇ ପାରିଛି । ବିହାରରେ ମଦ ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ । ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନାତକ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଜେଡିୟୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି,"20 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଚଳାଇବା ପରେ ବି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିହାର ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଢିବଢି ଯାଉଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।"
