ETV Bharat / bharat

ବିହାରରେ ଥମିଲା ପ୍ରଚାର, ୧୨୨ ଆସନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ମତଦାନ

ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ​​ତାରିଖରେ ୧୨୨ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବ।

ବିହାରରେ ଥମିଲା ପ୍ରଚାର, ୧୨୨ ଆସନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ମତଦାନ
ବିହାରରେ ଥମିଲା ପ୍ରଚାର, ୧୨୨ ଆସନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ମତଦାନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 9, 2025 at 7:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାଟନା(ବିହାର): 2025 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ 11 ନଭେମ୍ବରରେ ହେବ। ଶେଷ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଦଳର ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଖଟାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 121ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ 6 ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ 243ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ 14 ନଭେମ୍ବରରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

କେତେ ଭୋଟର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ?:

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 କୋଟି 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର୍ 1302 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1 କୋଟି 95 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର 41 ପୁରୁଷ ଭୋଟର୍ ଥିବାବେଳେ 1 କୋଟି 74 ଲକ୍ଷ 68 ହଜାର 572 ମହିଳା ଭୋଟର୍ ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ।

Bihar Assembly Election 2025 Phase 2 Facts At A Glance
Bihar Assembly Election 2025 Phase 2 Facts At A Glance (ETV Bharat)

122 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 21 ସଂରକ୍ଷିତ:

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6ଟି ଡିଭିଜନର 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର 121ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର 11 ​​ତାରିଖରେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର 122 ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 101ଟି ସାଧାରଣ ଆସନ ଥିବାବେଳେ 19ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ଏବଂ 2ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ।

କେଉଁ ଆସନରେ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ?:

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ୍ 1302 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତିନିଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି: କୈମୁରର ଚୈନପୁର, ରୋହତାସର ସାସାରାମ ଏବଂ ଗୟାର ଗୟା ସହର। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 22 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ।

Bihar Assembly Election 2025 Phase 2 Facts At A Glance
Bihar Assembly Election 2025 Phase 2 Facts At A Glance (ETV Bharat)

କେଉଁ ଆସନରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ?:

ଛଅଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣର ଲୋରିଆ ଏବଂ ଚାନପାଟିଆ, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣର ରକ୍ସୌଲ ଏବଂ ସୁଗୌଲି, ସୁପୌଲର ତ୍ରିବେଣୀଗଞ୍ଜ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆର ବନମାନଖି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।

45,399 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର:

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 45,399 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 40,073 ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 5,326 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 45,388 ସାଧାରଣ ବୁଥ୍ ଏବଂ 11ଟି ସହାୟକ ବୁଥ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 କୋଟି 70 ଲକ୍ଷ 13 ହଜାର 556 ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ 7 ଲକ୍ଷ 69 ହଜାର 356 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। 943 ଜଣ ତୃତୀୟ-ଲିଙ୍ଗୀ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 43 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର 6255 ଜଣ ଭୋଟର ଥିବା ବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 63 ହଜାର 373 ରହିଛି।

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ନୀତୀଶ କୁମାର
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ନୀତୀଶ କୁମାର (ETV Bharat)

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଭୋଟର। ଏଥିରେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ (ସୁପୌଲ), ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ ଲେସି ସିଂହ (ଧମଦାହା), ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଣୁ ଦେବୀ (ବେଟିଆ), ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଲା ମଣ୍ଡଳ (ଫୁଲପାରସ) ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ମୁସଲିମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜମା ଖାନ (ଚୈନପୁର) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର:

ଏହି ପର୍ଯ୍ଯାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଏନଡିଏ ନେତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଜନ ସୁରଜ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର, ବାହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମାୟାବତୀ ଏବଂ AIMIM ପାଇଁ ଆସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି।

କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟ୍ ହେବ?:

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୀମାଞ୍ଚଳ, ଚମ୍ପାରଣ, ମିଥିଳା ଏବଂ ମଗଧ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟ୍ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଜନ ସୂରଜ ଏବଂ ଏଆଇଏମଆଇଏମ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆସନରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି।

ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର
ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର (ETV Bharat)

ଭୋଟ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ କି?:

ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 121 ଆସନରେ ରେକର୍ଡ 65 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି 122 ଆସନରେ ବିହାର ଭୋଟରମାନେ କି ଯାଦୁ କରିବେ, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ସହ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିହାରରେ ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 64.46 ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ମହାମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ମିଳିବ ଜନ୍ମଦିନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ'- ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ତେଜସ୍ୱୀ

TAGGED:

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025
SECOND PHASE OF BIHAR ELECTION
CAMPAIGNING ENDS FOR SECOND PHASE
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.