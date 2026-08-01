ETV Bharat / bharat

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିହାର ନାଳନ୍ଦାର ‘କକରୋଚ୍ କାଫେ’ ! ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟର ଦର ୯୯ ଟଙ୍କା

ଦିଲ୍ଲୀର ‘କକରୋଚ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ’ରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଖୋଲିଲେ କାଫେ; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ ମଡେଲ୍‌ର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି କନିଷ୍କ ରାଜ।

BIHAR COCKROACH CAFE
ଦିଲ୍ଲୀର ‘କକରୋଚ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ’ରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଖୋଲିଲେ କାଫେ; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ ମଡେଲ୍‌ର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି କନିଷ୍କ ରାଜ। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନାଳନ୍ଦା: ବର୍ତ୍ତମାନ ‘କକରୋଚ୍’ ଶବ୍ଦର ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଚାଲିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ‘କକରୋଚ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ’ରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ବିହାରର ନାଲନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବକ ‘କକରୋଚ୍ କାଫେ’ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ କାଫେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାଫେଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି।

ଏହି କାଫେଟି ନାଲନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାର ହିଲସା ଉପଖଣ୍ଡ ବାଇପାସ୍‌ ନିକଟରେ ରହିଛି। କାଫେର ମାଲିକ କନିଷ୍କ ରାଜ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ‘କକରୋଚ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ’ରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଲସା ବାଇପାସ୍‌ରେ ଏହି କାଫେ ଖୋଲିଥିଲେ।

କନିଷ୍କ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ରାମାବତାର ପ୍ରସାଦ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମା’ ସୋନା କୁମାରୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। କାଫେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କନିଷ୍କ ଏକ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲେ।

ଏହି କାଫେର ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। କନିଷ୍କ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି କାଫେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବଜେଟ୍‌କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟର ଦର ୯୯ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏହାସହ କାଫେଟି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହେ, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଦିନ କିମ୍ବା ରାତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସି ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ।”

କାଫେ ମାଲିକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିଧି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ କାଫେର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ମଜାଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ଏବେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ପୋକ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।”

ଏହି କାଫେର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କାଫେର ବ୍ଲାକ୍ ଥିମ୍‌ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାମାତ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଟିନ୍‌ ଛାତରୁ ଝୁଲୁଥିବା ହଳଦିଆ ପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍‌, ନୀଳ-ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କାନ୍ଥରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଟବ୍‌ ଓ କୃତ୍ରିମ ଲତା କାଫେକୁ ଏକ ସତେଜ ପରିବେଶ ଦେଇଛି। ବସିବା ପାଇଁ କଳା ରଙ୍ଗର ରାଟାନ୍ ସୋଫା, ଲାଲ କୁଶନ୍‌ ଓ କାଚର ଟେବୁଲ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚା’ ପିଇବା ସହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍‌ ବନାଇବାକୁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦଳ ଏଠାରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।

କନିଷ୍କ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁବେଳେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ‘ରୟାଲ କାଫେ’ କିମ୍ବା ‘ଷ୍ଟାର କାଫେ’ ଭଳି ନାମର ଶହେ କାଫେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ‘କକରୋଚ୍ କାଫେ’ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା। ନାମ ଶୁଣି ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଗୁଣବତ୍ତା ଦେଖି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ।”

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯୁଗରେ ଏହି କାଫେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପାଉଛି। ଅନେକେ ଏହାକୁ ‘ବୋଲ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ’ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

ସେପଟେ କନିଷ୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଫେରେ ସୀମିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ‘କକରୋଚ୍ କାଫେ’କୁ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ ମଡେଲ୍‌ରେ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... BANK HOLIDAY: ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 14 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ୍‌

TAGGED:

COCKROACH CAFE
NALANDA
GEN Z CAFE
କକରୋଚ୍ କାଫେ
BIHAR COCKROACH CAFE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.