ବିହାର ରାଜନୀତି ସରଗରମ: ନୀତୀଶ ଯିବେ ରାଜ୍ଯସଭା, ନାମାଙ୍କନ ନେଇ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ
ବିହାରରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନୀତୀଶ କୁମାର ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ନେଇ ରାଜନୀତି ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
Published : March 5, 2026 at 10:26 AM IST
NITISH KUMAR ପାଟନା (ବିହାର): ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି କି ବିହାର ରାଜନୀତିର ପାଣିପାଗ ? ବଦଳି ଯିବେ କି ବିହାର ମୁ୍ଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ? ରାଜ୍ୟସଭା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ? ଆଜି ଏହି ଖବର କେବଳ ବିହାର ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମଙ୍କନ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୀତୀଶ କୁମାର ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ । ନୀତୀଶ ସେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ନୀତୀଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବାପରେ ବିହାର ରାଜନୀତିର ମଙ୍ଗ କିଏ ଧରିବେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ହେଲେ ଏପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନେଇ ଜନତା ଦଳ ସଂଯୁକ୍ତ(ଜେଡିୟୁ) ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିରାଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି JDU କର୍ମକର୍ତ୍ତା:
JDU(ଜେଡିୟୁ) ନେତା ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ପଟେଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ଉଚିତ । ଏହି ଖବର ଶୁଣି ବିହାର ଜନତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ମନାଇ ନାହାନ୍ତି । କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭାବନା ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଛି । "
#WATCH | पटना: JDU नेता राजीव रंजन पटेल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन भरने करने की संभावना पर कहा, " (नीतीश कुमार के बेटे)निशांत कुमार को राज्यसभा भेजें लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहें। बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं मनाई है...… pic.twitter.com/24jRGJSNZ9— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 5, 2026
ଲୋକେ ନୀତୀଶଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ:
ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "JDU କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଘର ଘର ବୁଲି ନୀତୀଶଙ୍କ ନାମରେ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ । ଆଉ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କରିନାହାନ୍ତି । ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ । ଜନତା ନୀତୀଶଙ୍କ ନାମରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଆଗରୁ ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।"
ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ:
ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ -ଆରଜେଡି(RJD) ସାଂସଦ ମନୋଜ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି,"ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନ ପରେ ହଠାତ୍ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଯଦି ଏହି ଖବର ପଛରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ଅଛି କିମ୍ବା ଏହା କେବଳ ଏକ ଗୁଜବ ତାହା ଜଣାନାହିଁ । ତେବେ ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ କାହାଣୀ ହୋଇପାରେ ।"
VIDEO | Patna: " such jokes are common on holi," says union minister giriraj singh, reacting to the speculation over nitish kumar’s rajya sabha entry.— Press Trust of India (@PTI_News) March 4, 2026
(full video available on pti videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/MGER3Y6TJT
ଖବରକୁ ମଜା କହି ଉଡାଇଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ:
ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ ଏପରି ମଜା କରିବା ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହ । ନୀତୀଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାର ଖବରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
#WATCH | Delhi: On reports of Bihar CM Nitish Kumar going to the Rajya Sabha, RJD MP Manoj Kumar Jha says, " suddenly after yesterday afternoon, this news started circulating, if there is any truth behind this news or if it's not just a rumour, then it in itself tells the story of… pic.twitter.com/vmvP5Fn9gR— ANI (@ANI) March 5, 2026
RJD ନେତାଙ୍କ ବୟାନ:
ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ RJD ନେତା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତିୱାରୀ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ନେତା ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ BJP, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବ ନାହିଁ । ନୀତୀଶ କୁମରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇ ବିହାର ଶାସନ ହାତେଇବ ବିଜେପି । ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆମ ପାର୍ଟି ଓ ନେତାଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।"
#WATCH भुवनेश्वर, ओडिशा: RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन दाखिल करने की संभावना पर कहा, " ऐसी खबरे चल रही हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव चुनाव से पहले यह बात कहते थे कि नीतीश कुमार को भाजपा… pic.twitter.com/y8KayoocR1— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 4, 2026
#WATCH पटना: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों पर बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, " ... बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरी फैसला लेंगे... बातचीत चल रही है, आखिरी फैसला उन्हें ही लेना है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 4, 2026
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बारे में उन्होंने कहा,… pic.twitter.com/BXOWwNJUNN
ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମତ:
ବରିଷ୍ଠ ଜେଡିୟୁ ନେତା ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀ ପାଟନାରେ ଜେଡିୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଝାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଜେଡିୟୁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଝା ଏବଂ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ JDU MLC ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପାଟନାରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ନେତା ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ,ସେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।"
