ଆଜି ବିହାର ବିଧାନସଭା: ଶପଥ ନେଲେ ନୂତନ ବିଧାୟକ, 2ରେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ

ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ, 5 ଦିନ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ। ଅନେକ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ପରାଜୟ, ବିଧାନସଭାରେ ନୂତନ ମୁହଁର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ।

ଆଜି ବିହାର ବିଧାନସଭା: ଶପଥ ନେଲେ ନୂତନ ବିଧାୟକ, 2ରେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ
ଆଜି ବିହାର ବିଧାନସଭା: ଶପଥ ନେଲେ ନୂତନ ବିଧାୟକ, 2ରେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 1, 2025 at 12:10 PM IST

ପାଟନା: ଆଜି ସୋମବାର 18ତମ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ 243 ଜଣ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସହିତ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାଧେପୁରାର ଆଲମଗଞ୍ଜରୁ ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରୋ-ଟେମ୍ ବାଚସ୍ପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ପୂର୍ବରୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ନୂତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ବିଧାନସଭା ସଚିବ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଠ କରିବେ, ଯାହା ପରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ, 5 ଦିନ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ

ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 2ରେ, ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ଗୃହର ନେତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଏହି ଛୋଟ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉଭୟ ଗୃହକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିପୂରକ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପ୍ରୋ-ଟେମ୍ ବାଚସ୍ପତି ନରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଯାଦବ 2020 ମସିହାରେ ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଅନେକ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ପରାଜୟ, ବିଧାନସଭାରେ ନୂତନ ମୁହଁର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ

୨୦୨୦ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଏଥର ହାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ୧୧୧ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୁନଃନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନୂତନ ଏବଂ ଯୁବ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୈଥିଳୀ ଗାୟିକା ମୈଥିଳୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରିନାରାୟଣ ସିଂହ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଜିତିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରେମ କୁମାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଏନଡିଏର ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 41କୁ ହ୍ରାସ

ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏନଡିଏ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବିଜେପି 89 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହାବାଦ୍ ଜେଡିୟୁର 85, ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) 19, ଏଚ୍ଏଏମ୍ 5 ଏବଂ ଆରଏଲଏସପି 4 ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏନଡିଏକୁ ମୋଟ 202 ବିଧାୟକ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଆରଜେଡି 25, କଂଗ୍ରେସ 6 ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ 3 ଜିତିଛି। ଏଆଇଏମଆଇଏମର 5 ଏବଂ ବିଏସପିର 1 ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 41 ରହିଛି । ରାଘୋପୁରରୁ ଜିତିଥିବା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ପୁଣି ଥରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।

