ବିହାରରେ ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 64.46 ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ NDA ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।
Published : November 6, 2025 at 11:29 PM IST
ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମୋଟ ୬୪.୪୬ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୪୫,୩୧୪ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ୪୧,୯୪୩ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ମୋଟ ୩.୭୫ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ-
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୯୦ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ମତଦାନ ୬୦% ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ୨୦୨୦ ବିହାର ବିଧାନସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି ଭୋଟର ମତଦାନ ୫୭.୨୯% ଥିଲା । ସକାଳ ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧୩.୧୩%, ସକାଳ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ୨୭.୬୫% ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ୫୩.୭୭% ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ ମତଦାନ (୪୬.୭୩%) ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାଟନା (୨୩.୭୧%) ସବୁଠାରୁ କମ ଥିଲା । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମତଦାନ ଏନଡିଏ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଯେପରି ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ 2020 ରେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଏହି 121 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 63 ଟି ଜିତିଥିଲା। 122 ଆସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟଦାନ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ହେବ, ଫଳାଫଳ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଲାଇଭ୍ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ-
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୭,୫୧୩,୩୦୨ ଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ୧୯,୮୩୫,୩୨୫ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ଏବଂ ୧୭,୬୭୭,୨୧୯ ମହିଳା ଭୋଟର ଥିଲେ । ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭୫୮ ଥିଲା ଏବଂ ୮୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୯,୧୭୭ ଥିଲା । ମୋଟ ୪୫,୩୪୧ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ୮,୬୦୮ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୩୬,୭୩୩ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧,୩୧୪ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧,୧୯୨ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୧୨୨ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ । ତେବେ ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଇଭ ଓ୍ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ।
ଜେଡିୟୁ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଝା କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାମାନେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ବିକାଶ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି।" ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ, NDA "ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ୍" ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୋଟ ଦେବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଦାବି କରିଥିଲେ, "ବିହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଅଛି; NDA ପୁଣି ଥରେ ଐତିହାସିକ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବ।"
ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶାସନ ବିରୋଧୀର ହାଓ୍ୱା ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି । ଏହା ଅଧୀନରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବେକାରୀ, ପ୍ରବାସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ୟୁପି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜେଶ ପାଠକ ଦାବି କରିଥିଲେ, "20 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ହେବ ନାହିଁ; NDA 170 ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବ ।" ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି-
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୨୨ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ । ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଗଣତି ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଉଭୟ ବିଜୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଜେଡିୟୁର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏନଡିଏ ଏକ ବିଶାଳ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବ," ଯେତେବେଳେ ଆରଜେଡି "ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହର" ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।
