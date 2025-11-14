ବିହାରରେ ବିଜୟ ମୁହାଁ NDA: ସେଲିବ୍ରେସନ ମୋଡରେ କର୍ମୀ, ଛାଇଗଲାଣି ମୋଦି-ନୀତିଶ ପୋଷ୍ଟର
ପାଟନାରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ।
Published : November 14, 2025 at 2:38 PM IST
ପାଟନା(ବିହାର): ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତ ଗଣନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ମତ ଗଣନାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାର୍ଟି କର୍ମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମୁତାବକ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ବିଧାନସଭା ଆସନ NDA ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି । ସେଲିବ୍ରେସନ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି NDA ସମର୍ଥକ । ଏହା ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ RJDର ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶୂନ୍ୟତା ରାଜ କରୁଛି ।
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିଶାଳ ହୋର୍ଡ଼ିଂ:
ବିହାରରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିଜୟ ନେଇ ବିଶାଳ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲଗାଯାଉଛି । 'ବିହାର ମତଲବ ନୀତିଶ କୁମାର'ଓ 'ହର ବାର ନୀତିଶ କୁମାର' ନାରା ଯୁକ୍ତ ଏହି ହୋର୍ଡିଂ JDUର ମୁଖ୍ଯାଳୟ ତଥା ରାଜଧାନୀ ପାଟନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଉଛି । ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଶହଶହ ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟା, ଢୋଲ, ହୋଲି ରଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ନାରା ତଥା ବାଣର ଶଦ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି JDUର ମୁଖ୍ଯ କର୍ଯ୍ୟାଳୟ । କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଖୁସି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ସମର୍ଥକବୃନ୍ଦ ।
JDUରେ ପାର୍ଟିର ମାହୋଲ:
ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ JDU ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ । ଉଭୟ 101 ସିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ RJD ଠାରୁ ମଧ୍ୟ JDU ଆଗରେ ରହିଛି । ବିହାରରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛି RJD । 2020 ମସିହାରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ 3ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା JDU । ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନିଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର ।
ଜନସାଧାରଣ ନୀତିଶଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ନୀତିର ଫଳାଫଳ । ଏହା ଆମ ଦଳର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପରି କାରଣ 2020 ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ମନୋବଳ ହରାଇ ବସିଥିଲୁ । ~ ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର, JDU କର୍ମକର୍ତ୍ତା
BJP ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ:
JDU ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ହିଁ ରହିଛି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ JDU ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଭଳି ଅନୁରୂପ ମାହୋଲ । ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବିଜୟର ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ସହିତ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ ନାଚ ଓ ଗୀତର ଆସର ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ସହିତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ।
ଆମେ ଆମର ଉତ୍ସାହକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛୁ । କାରଣ ଆମର ଅସଲ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାର୍ଟିକୁ ବିଧାନସଭାରେ କେତେ ସିଟ୍ ମିଳିଲା ଜାଣିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ~ବିନୋଦ କୁମାର ସିଂ, ବିଜେପି ନେତା
ଚାଲିଛି ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲାପି, ଲିଟ୍ଟି ଚୋଖା, ସତୁ ପରଟା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଏହା ସହିତ ମୋକମ୍ମା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିବା ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ସିଂ(ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି)ଙ୍କ ପରିବାର 50,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ।
BJP ଓ JDU ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା RJD ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ମାହୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ । ଏଠାରେ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଚ,ଇଟିଭି ଭାରତ