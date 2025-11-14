କିଏ ମାରିବ ବିହାର ବାଜି: ବହୁମତ ଆଗରେ NDA, ପଛରେ ପଡିଲା ମହାଗଠନବନ୍ଧନ
ପୁଣି ସରକାର ଗଢିପାରନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର । ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଆଗରେ ଏନଡିଏ ।
Published : November 14, 2025 at 11:37 AM IST
Bihar Assembly Election Result 2025: ପାଟନା (ବିହାର): ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ସକାଳ 8ଟାରୁ ମତଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରେଜଲ୍ଟ । ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଏନଡିଏ ବହୁ ସିଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ।
ମତଦାତା ମନଙ୍କୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ:
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଜୟଶଓ୍ବାଲ କହିଛନ୍ତି, " ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ସମୟରେ ହିଁ ଜନତାଙ୍କ କଥାରୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏନଡିଏକୁ ପୁଣିଥରେ ଜନାଦେଶ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ପୁଣିଥରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଜନତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ । ଯଦି ଜନତା ଓ ମତଦାତା ମନସ୍ଥ କରି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେନି ।"
ଆଗୁଆ ଏନଡିଏ:
ବିହାରରେ 243 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ 122 ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ରହିଛି । ଏବେସୁଦ୍ଧା ଆସିଥିବା ଗଣତି ଅନୁଯାୟୀ ଏନଡିଏ ଏହି ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବରରୁ ବହୁ ଆଗରେ ରହିଛି । ମହାଗଠବନ୍ଧନ ବହୁ ପଛରେ ରହିଛି । ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଏନଡିଏ 145 ସିଟରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ (ମହାମେଣ୍ଟ) 89 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ତେବେ ଗଣତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ପରେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଜନାଦେଶ ରହିଛି ଜଣାପଡିବ ।
ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ:
ଜେଡିୟୁ ନେତା ନୀରଜ କୁମାର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମତଗଣନାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି,"ଲୋକତନ୍ତ୍ରପ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇସାରିଛି । ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ବିକାଶର ଆଲୋକ । ଏହା ଆଉ ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ ନାହିଁ । ବିହାରର ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଏନଡିଏ ନେତା ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ । ନୀତିଶ କୁମାର ଓ ଏନଡିଏ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ।
243 ଆସନରେ ଏନଡିଏ ଓ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ:
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ଓ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ଚାଲିଛି । ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପି, ଜେଡିୟୁ, ଏଲଜେପି (ଆର୍), ଆରଏଲଏମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ କଂଗ୍ରେସ, ଆରଜେଡି, ଭିଆଇପି, ବାମଫ୍ରଣ୍ଟ ଓ ଆଇଆଇପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢିଛନ୍ତି । 243 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ପଡିଥିବା ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ବିହାରରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ରିପିଟ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହା ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଣାପଡିବ ।
